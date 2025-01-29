完美伴侶春節上映蘇菲中文拜年

蘇菲柴契爾（左）和傑克奎德為《完美伴侶》接受本報專訪，現學「新年快樂」的中文向台灣粉絲拜年。（華納兄弟提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾和《黑袍糾察隊》傑克奎德在賀歲檔新片《完美伴侶》化身相愛相殺的戀人，甜蜜背後隱藏神秘真相。蘇菲在片中飾演性愛機器人，更改設定後還會說中文，接受本報專訪聽到電影在農曆新年上映大感驚喜，更現學「新年快樂」的中文，和傑克一起向台灣觀眾拜年。

該片融合愛情、科幻、恐怖和驚悚類型，充滿不少黑色幽默和劇情翻轉，還沒上映就獲得超高好評。蘇菲形容電影氛圍非常獨特，「編導德魯漢考克非常有才華，讓人瞬間進入到電影的世界當中。」傑克則大讚這是他讀過最棒的劇本之一，「我完全停不下來，非常想知道接下來發展，所以立刻渴望能加入演出！」

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至於戲外會不會想要像片中一樣的機器人伴侶，飾演魯蛇軟爛男操縱蘇菲的傑克直說不想，「尤其拍了這部電影後更不想要！而且我有真正的人類女性當另一半，我很喜歡這樣。」蘇菲更表示光就覺得有點噁心，「但我可能會讓機器人幫我洗碗，因為這對我來說很麻煩！」

兩人最後對台灣影迷喊話進戲院看電影，傑克建議大家盡量不要提前知道情節，「最好避免被暴雷！」但強調電影的優秀之處不完全依賴驚人翻轉，「電影本身就很棒，但我推薦完全懵懂地進戲院去！」一旁的蘇菲也表示認同。《完美伴侶》今天搶先美國在台上映。

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