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娛樂 最新消息

李康生默視錄偷吃人妻 巫建和大玩3P夾攻

李康生拍激情戲後直呼虛脫。（傳影提供）李康生拍激情戲後直呼虛脫。（傳影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影展開幕片《默視錄》聚焦現代人監看和窺視日常，北影「非常新人」林幻夢露和影帝李康生有親密「動作戲」，李康生回憶那場戲多半是即興發揮，很考驗和林幻夢露的默契，最後全心投入角色情感，甚至沒有排戲就直接開拍。

林幻夢露（左）在《默視錄》和李康生有場情緒激動的關鍵對手戲。（傳影提供）林幻夢露（左）在《默視錄》和李康生有場情緒激動的關鍵對手戲。（傳影提供）

兩人為拍攝各種角度鏡位，李康生拍了十多次，每次都要呈現無力狀態，讓他拍完後完全虛脫，直呼「真的太累了！」林幻夢露身為李康生的忠實粉絲，起初為了親密戲很緊張，不過後來大讚李康生有讓人情緒穩定的超能力，拍攝時感到很安心。

巫建和在《默視錄》中突破自我尺度，挑戰3P戲。（傳影提供）巫建和在《默視錄》中突破自我尺度，挑戰3P戲。（傳影提供）

此外，巫建和在《默視錄》突破自我尺度，除了和「妻子」林幻夢露有偷窺鏡頭下的親熱床戲，還挑戰在商場員工休息室與情侶大玩「3P」前後夾攻，意外撞見一切的李康生拿起攝影機錄下全程，導演楊修華將各類窺探視角運用得淋漓盡致。《默視錄》15日在台上映。

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