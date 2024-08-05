鬼月怪談 戲說鄉野劇

《戲說台灣》的黑白無常，造型俗氣但一眼就能辨別。（翻攝自臉書）

記者蕭方綺／專題報導

炎炎夏日，宅在家看劇才是最放鬆的休閒活動，鬼月當頭，也需要神鬼題材的「納涼劇」涼快一「嚇」！本報盤點5部接地氣鬼台劇，戲裡的宮廟文化和鄉野鬼怪談元素，有著濃厚台灣在地風情，絕對讓人看了「透心涼」。其中，少不了播出23年、累積超過5000集的《戲說台灣》，這部戲被網友譽為「阿嬤最愛系列，沒有之一」，顯見它深植人心的魅力。

《戲說台灣》的「土地公種慧根」單元，男主角扮成食神向閻羅王獻寶。（翻攝自臉書）

《戲說台灣》阿嬤最愛系列

驚悚指數：★★★

哪裡看：三立台灣台、YT「戲說台灣」頻道

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《戲說台灣》網羅民間傳說，無論是「天燈媽祖」、「蟾蜍精遊地府」等題材，共通點都是鄉土味爆棚，鮮豔服裝配色跟假髮，搭配俗擱有力的佈景配置，但都不忘「勸人向善」的核心概念，從2001年播到現在，可說是陪著許多人長大的節目。

播了超過20年，《戲說台灣》收視率依舊屹立不搖，劇情除了鬼怪也不忘惡搞，像是在「土地公種慧根」單元中，劇中死去的男主角到了陰曹地府，為了還陽復活，決定向閻羅王「獻寶」，沒想到男主角竟披上「食神」服裝，製作鮮奶油蛋糕，而閻羅王看了大喊「我以後吃不到怎麼辦」，致敬周星馳的電影《食神》，網友看完傻眼表示「這個編劇是人才」、「比八點檔芭樂劇好太多」。

謝祖武（右）和趙英華在《台灣靈異事件》中搭檔辦案。（華視提供）

《台灣靈異事件》好兄弟請託

驚悚指數：★★★★

哪裡看：YT「華視」頻道

該劇堪稱台灣刑案劇「靈異」結合「警匪」的先驅，從1996年播出就造成轟動，第一代刑警由謝祖武、趙英華搭檔，解決大小案件，而這些案件都是取材真實案例，兩人辦案過程因趙英華有陰陽眼，所以總能接到「好兄弟」的請託。

戲中舉凡吊在陸橋邊的紅衣女子、搭電梯時鏡子會有手伸出來、法醫看著無頭鬼捏出頭等片段，讓很多人嚇到不行，稱該劇是自己的「童年陰影」。深夜時間一到，卻總是又愛又恨地打開電視機收看，而劇中最常出現的名言「正義往往會遲到，可是它遲早會到」，也讓人念念不忘。

陳慕義（左）在《亞洲怪談2：送煞》劇中飾演送肉粽隊伍的道長。（HBO GO提供）

吳慷仁（左）、宋芸樺主演HBO恐怖影集《亞洲怪談2：送煞》。（HBO GO提供）

《亞洲怪談2：送煞》 驚悚爆表

驚悚指數：★★★★★★★★★★★★

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宋芸樺在戲裡不巧撞見當地替自縊往生者所舉辦送煞儀式，但她不顧道士告誡，觸犯禁忌，和老公吳慷仁遭受一連串光怪陸離的詛咒。劇中一開頭就是穿著紅衣的女子上吊畫面，還有宋芸樺、吳慷仁中邪、被女鬼掐脖的驚悚場面，令人看了寒毛直豎。

另外，戲中也重現台灣傳統民俗「送肉粽」儀式，因傳統習俗中認為上吊自殺怨氣重，藉由法會將繩索（代表吊死鬼的冤魂）送到海邊燒掉，以達驅邪除煞效用。導演廖士涵透露半夜拍送煞隊伍出發時，忽然聲音啞掉，完全講不出話來，後來發現拍戲有連續使用搖鈴，導致「無形朋友」靠近才出狀況。

郭書瑤在《通靈少女》扮演有通靈能力的16歲仙姑。（HBO Asia提供）

《通靈少女》中，蔡凡熙（右）因意外，與郭書瑤天人永隔。（公視提供）

《通靈少女》 不知是鬼可怕還是人可怕

驚悚指數：★★

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郭書瑤戲裡是有通靈能力的16歲仙姑，白天上課，晚上到宮廟幫忙之外，也面臨上百次的翹課，但翹課原因都不是為了享受青春，而是因她「看得到」、「帶天命」，不得不解決各種大人和鬼神之間問題，雖然只是高中生，卻看盡人性百態，口頭禪是「不知道是鬼可怕還是人可怕」。

郭書瑤為角色不畏禁忌地躺在道具棺材裡睡覺，而這部戲不只反映了台灣的宮廟文化，還有她和蔡凡熙飾演的「阿樂學長」甜蜜感情線，雖說是鬼神相關題材，但內容卻十分溫暖且有人性。

林哲熹（中）在《地獄里長》是會見到鬼的熱血里長，施名帥（右）翻白眼扮演凍死鬼。（風起娛樂提供）

《地獄里長》撞鬼解懸案

驚悚指數：★★

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林哲熹飾演每天下午5點20分就會見到鬼魂的熱血里長，還面臨一連串發生離奇的懸案。為此，他和小夥伴們甚至涉足「十殿地獄」，只是這地獄不同以往傳統民間流傳的拔舌、熱油地獄，而是分為「善惡殿」、「朋友殿」、「父母殿」、「子女殿」等檢討人與人之間交集。

劇中當然也有可怕的部分，像是施名帥被發現棄屍在食物冷凍櫃裡，飾演被凍僵、不能說話的鬼，還有劇中一群飾演鬼魂的「小綠綠」，全身穿綠衣、身上塗滿綠色顏料，表情扭曲又詭異，讓人不禁毛骨悚然。

《地獄里長》裡的鬼魂暱稱「小綠綠」，包圍林哲熹（中）和嚴正嵐，看起來頗嚇人。（風起娛樂提供）

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