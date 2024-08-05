晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鬼月怪談 戲說鄉野劇

《戲說台灣》的黑白無常，造型俗氣但一眼就能辨別。（翻攝自臉書）

記者蕭方綺／專題報導

炎炎夏日，宅在家看劇才是最放鬆的休閒活動，鬼月當頭，也需要神鬼題材的「納涼劇」涼快一「嚇」！本報盤點5部接地氣鬼台劇，戲裡的宮廟文化和鄉野鬼怪談元素，有著濃厚台灣在地風情，絕對讓人看了「透心涼」。其中，少不了播出23年、累積超過5000集的《戲說台灣》，這部戲被網友譽為「阿嬤最愛系列，沒有之一」，顯見它深植人心的魅力。

《戲說台灣》的「土地公種慧根」單元，男主角扮成食神向閻羅王獻寶。（翻攝自臉書）

《戲說台灣》阿嬤最愛系列

驚悚指數：★★★

哪裡看：三立台灣台、YT「戲說台灣」頻道

《戲說台灣》網羅民間傳說，無論是「天燈媽祖」、「蟾蜍精遊地府」等題材，共通點都是鄉土味爆棚，鮮豔服裝配色跟假髮，搭配俗擱有力的佈景配置，但都不忘「勸人向善」的核心概念，從2001年播到現在，可說是陪著許多人長大的節目。

播了超過20年，《戲說台灣》收視率依舊屹立不搖，劇情除了鬼怪也不忘惡搞，像是在「土地公種慧根」單元中，劇中死去的男主角到了陰曹地府，為了還陽復活，決定向閻羅王「獻寶」，沒想到男主角竟披上「食神」服裝，製作鮮奶油蛋糕，而閻羅王看了大喊「我以後吃不到怎麼辦」，致敬周星馳的電影《食神》，網友看完傻眼表示「這個編劇是人才」、「比八點檔芭樂劇好太多」。

謝祖武（右）和趙英華在《台灣靈異事件》中搭檔辦案。（華視提供）

《台灣靈異事件》好兄弟請託

驚悚指數：★★★★

哪裡看：YT「華視」頻道

該劇堪稱台灣刑案劇「靈異」結合「警匪」的先驅，從1996年播出就造成轟動，第一代刑警由謝祖武、趙英華搭檔，解決大小案件，而這些案件都是取材真實案例，兩人辦案過程因趙英華有陰陽眼，所以總能接到「好兄弟」的請託。

戲中舉凡吊在陸橋邊的紅衣女子、搭電梯時鏡子會有手伸出來、法醫看著無頭鬼捏出頭等片段，讓很多人嚇到不行，稱該劇是自己的「童年陰影」。深夜時間一到，卻總是又愛又恨地打開電視機收看，而劇中最常出現的名言「正義往往會遲到，可是它遲早會到」，也讓人念念不忘。

陳慕義（左）在《亞洲怪談2：送煞》劇中飾演送肉粽隊伍的道長。（HBO GO提供）

吳慷仁（左）、宋芸樺主演HBO恐怖影集《亞洲怪談2：送煞》。（HBO GO提供）

《亞洲怪談2：送煞》 驚悚爆表

驚悚指數：★★★★★★★★★★★★

哪裡看：HBO GO

宋芸樺在戲裡不巧撞見當地替自縊往生者所舉辦送煞儀式，但她不顧道士告誡，觸犯禁忌，和老公吳慷仁遭受一連串光怪陸離的詛咒。劇中一開頭就是穿著紅衣的女子上吊畫面，還有宋芸樺、吳慷仁中邪、被女鬼掐脖的驚悚場面，令人看了寒毛直豎。

另外，戲中也重現台灣傳統民俗「送肉粽」儀式，因傳統習俗中認為上吊自殺怨氣重，藉由法會將繩索（代表吊死鬼的冤魂）送到海邊燒掉，以達驅邪除煞效用。導演廖士涵透露半夜拍送煞隊伍出發時，忽然聲音啞掉，完全講不出話來，後來發現拍戲有連續使用搖鈴，導致「無形朋友」靠近才出狀況。

郭書瑤在《通靈少女》扮演有通靈能力的16歲仙姑。（HBO Asia提供）

《通靈少女》中，蔡凡熙（右）因意外，與郭書瑤天人永隔。（公視提供）

《通靈少女》 不知是鬼可怕還是人可怕

驚悚指數：★★

哪裡看：HBO GO

郭書瑤戲裡是有通靈能力的16歲仙姑，白天上課，晚上到宮廟幫忙之外，也面臨上百次的翹課，但翹課原因都不是為了享受青春，而是因她「看得到」、「帶天命」，不得不解決各種大人和鬼神之間問題，雖然只是高中生，卻看盡人性百態，口頭禪是「不知道是鬼可怕還是人可怕」。

郭書瑤為角色不畏禁忌地躺在道具棺材裡睡覺，而這部戲不只反映了台灣的宮廟文化，還有她和蔡凡熙飾演的「阿樂學長」甜蜜感情線，雖說是鬼神相關題材，但內容卻十分溫暖且有人性。

林哲熹（中）在《地獄里長》是會見到鬼的熱血里長，施名帥（右）翻白眼扮演凍死鬼。（風起娛樂提供）

《地獄里長》撞鬼解懸案

驚悚指數：★★

哪裡看：Netflix、愛奇藝、LINE TV、MyVideo

林哲熹飾演每天下午5點20分就會見到鬼魂的熱血里長，還面臨一連串發生離奇的懸案。為此，他和小夥伴們甚至涉足「十殿地獄」，只是這地獄不同以往傳統民間流傳的拔舌、熱油地獄，而是分為「善惡殿」、「朋友殿」、「父母殿」、「子女殿」等檢討人與人之間交集。

劇中當然也有可怕的部分，像是施名帥被發現棄屍在食物冷凍櫃裡，飾演被凍僵、不能說話的鬼，還有劇中一群飾演鬼魂的「小綠綠」，全身穿綠衣、身上塗滿綠色顏料，表情扭曲又詭異，讓人不禁毛骨悚然。

《地獄里長》裡的鬼魂暱稱「小綠綠」，包圍林哲熹（中）和嚴正嵐，看起來頗嚇人。（風起娛樂提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中