瑪菲司跨界拍片上癮 盼成直播界吳君如

電商女王瑪菲司跨界演出電影，直呼演上癮了。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

瑪菲司（左）將對待兒子的心情，投射在《嘎啦》李恩佑身上。（CATCHPLAY提供）

電商女王瑪菲司（Mavis）最近跨界演出電影，在《嘎啦》中飾演一名中邪的母親，戲外的她與結婚11年的老公育有一子，多年求女不成，甚至遭遇小產打擊，不過瑪菲司仍沒放棄希望，只是她工作親力親為，自嘲工作太忙，就算要「做人」也很趕，「沒辦法好好進行性愛療程！」

這是瑪菲司第2次參與電影演出，在片中不計形象化上特殊妝，猙獰面孔嚇壞不少觀眾。她坦言考量到自己帶貨的商品以保養品為主，擔心「爛臉、鬼臉」會讓消費者嚇到，以商業考量當初有意拒演，不過後來想要有「突破自我的成就感」，因此毅然決然接下中邪母親一角。

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她在片中不是近乎憔悴的素顏，就是塞滿牙齒的恐怖特殊妝，10歲的兒子看到媽媽的臉孔，不但不覺得害怕，甚至還告訴大家「這就是我媽沒化妝的樣子」，讓瑪菲司好氣又好笑。不過瑪菲司表示不怕被嫌醜，反而覺得自己成功了。

她首次擔綱電影女主角，不諱言確實有感受到壓力，且怕拖累大家，對於電影的各種評價，瑪菲司看得很開心，認為大家都是熱愛國片的一份子，就算有負評，那也能從中改進，「不可能全部都是好的聲音，我們從裡面再進步學習。」

瑪菲司演出的電影《鳳姐》即將在下半年上映，她笑說拍電影拍上癮了，還跟監製預約好下一部戲，更期盼自己成為「直播界吳君如」，能夠在喜劇片中大展演技。被問到是否能接受大尺度的戲分，瑪菲司笑說：「脫掉可以，但等我瘦一點。」

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