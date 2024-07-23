馨儀埃及豔后眼妝 青峰笑封怒斥妝

馨儀（左三）在「二十年一刻」演唱會上以夏專限定的埃及豔后眼妝登場，青峰（右）笑稱她的眼妝「很嚴厲」，打趣封為「怒斥妝」。（緒風提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯預購連續3天空降博客來全館銷售冠軍，團員們也在「二十年一刻」武漢站演唱會賣力宣傳，貝斯手馨儀以夏專限定的埃及豔后眼妝出場，青峰笑稱是「怒斥妝」。

蘇打綠近期忙於巡演、韋瓦第復刻計畫的製作，後知後覺發現自己成為八卦題材，身處暴風中心，馨儀感性說道：「有些事情我們沒有回應，大家看看就不要再繼續了，知道自己是誰，知道蘇打綠是誰，這樣就夠了。」

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演唱會上馨儀以埃及豔后眼妝登台，青峰請攝影鏡頭特寫馨儀：「是不是好嚴厲、好適合怒斥我們」，表示這是「怒斥妝」、「請馨儀怒斥我」。

隨後他補充15年前馨儀化此妝在倫敦街頭頻被搭訕，團員跟英國人介紹馨儀是Asia Top Model，如今馨儀是兩個孩子的媽媽，要改稱是「Asia Top Mother」，帶動上萬觀眾狂喊「Top Mother」，同時提醒大家發音要正確，現場笑聲震天。

蘇打綠也自我調侃，可能八卦週刊擔心他們不太會為專輯宣傳，每週幫他們杜撰故事，青峰一度躺在升降台說自己「躺著也中槍」。

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