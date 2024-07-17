黃豪平脫口秀得罪人 辯論會後最低潮

黃豪平推出單口喜劇，透露表演尺度將是前所未有。

（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平單口喜劇巡迴《得罪了 The Driller》昨正式開賣，他笑稱：「演出內容和尺度都是前所未有，一定會得罪大家的那種，所以專場名稱直接先說一聲『得罪了』。」不過他坦言過去曾因脫口秀陷入低潮，像是去年錄製的《全民星辯論會》一度罵哭對手陳芳語，至今仍讓他耿耿於懷。

黃豪平當時為了在自由辯論環節求勝，朝對手陳芳語說了重話，因此遭到各界謾罵，事後他忍不住流淚，「當時自以為有押韻，講完後才發現逼得太緊，播出後被（網友）攻擊，又低潮很久。」黃豪平坦言會覺得這是人生污點，但他藉此從中學習如何應對進退，「如何得罪人時能讓人舒坦一些，是我要學的課題。」黃豪平慶幸與陳芳語沒因此交惡，這次表演還特地找她拍攝宣傳影片。

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他表示過去講有關星座的段子時，遭網友開嗆他根本不懂星座、要告死他，不過有次他去錄製星座專家唐綺陽節目，對方反而稱讚他那段講得很好笑，如今黃豪平面對罵評現在都保平常心，決定把罵聲轉為好的流量。

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