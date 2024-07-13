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娛樂 最新消息

曾智希求子失敗 轉念籌備婚禮

黃文星（左起）、李又汝、王瞳、曾智希、曾子益齊聚，分享拍攝《愛的榮耀》點滴。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾、實習記者謝函穎／台北報導〕曾智希、李又汝加入民視八點檔《愛的榮耀》飾演無血緣姐妹，雙姝昨與王瞳、黃文星、曾子益出席宣傳活動。曾智希與陳志強結婚後積極備孕，無奈求子之路艱辛，體質被宣判是不易受孕的「免疫媽媽」。

曾智希談到，備孕期間一天打兩次針、吞20顆藥，4月人工受孕植入失敗後，她在家天天以淚洗面，還出現憂鬱症狀，讓老公陳志強相當擔心，鼓勵她出來工作，藉此轉移注意力。她透露受精卵僅剩4顆，決定聽從醫生指示，將身體調養好，專心工作的同時，也在籌備明年初的婚禮。

曾智希首次到民視拍戲，第一場戲就要將腳放到曾子益的臉來回磨蹭，她當下超害羞，事前有用濕紙巾清潔，曾子益笑說，當時其實沒有憋氣，「我有小力呼吸，她的腳真的沒有味道。」

李又汝劇中和相識已久的黃文星搭檔，兩人不斷互相調侃，黃文星笑虧李又汝是「大隻女」，希望劇情不要安排扛人的橋段，他打趣說：「我扛不起她，她的底盤是法拉利等級。」

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