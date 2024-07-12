文章凍齡領老人卡 被誤為幫長輩代辦

文章開心拿著敬老卡搭公車。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕文章5月滿65歲，他趁著回台灣宣傳的空檔，親自到區公所辦理敬老卡，外型看來年輕的他，辦卡引來工作人員追問：「你是要幫家中長輩辦的嗎？」讓他不好意思承認「就是本人」，害羞嚷嚷：「現場都是老人家在等候，我覺得特別尷尬，一度想說乾脆別辦了吧。」

文章趁返台宣傳的空檔，狂嗑最愛吃的海鮮。（翰森娛樂提供）

最終在工作人員的協助下，文章順利取得敬老卡，談到以後搭乘大眾交通工具都有優惠，興奮地說：「我拿了卡之後，就先去坐公車跟捷運。」他不忘自拍留念，笑稱未來每半年都得辦理敬老卡的展期，以後要多安排時間回台灣了。

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文章這次回台灣宣傳10月19日在台北國際會議中心起跑的「不再漂泊365里路」演唱會，也沒忘記最愛的台灣小吃，狂嗑最愛的海鮮大餐。

其實文章對於飲食非常自律，受訪分享維持凍齡樣貌的秘訣，「健康的飲食對於保持身材至關重要。我避免食用高熱量、高脂肪和高糖分的食物。」反而會多吃蔬果及海鮮，「偶爾會讓自己放縱一下吃點火鍋，一般不會浪費卡路里在垃圾食物上。」

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