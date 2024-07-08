金秀賢農村男孩奮進路 淚之男神長紅3密碼

金秀賢在《淚之女王》展現精湛酒醉演技。（Netflix提供）

記者鍾志均／專題報導

南韓男神金秀賢從出道至今一路順遂，總結他人氣長紅三大理由：外貌俊俏、演技好、挑選劇本眼光獨特；當年才23歲的他，在戲劇《夢想起飛Dream High》中演出農村男孩嶄露頭角，直到今年《淚之女王》的「白賢祐」也是農村龍頭里之子，一路走來發光發亮，全球粉絲見證他一步步邁向成熟男人之路。

金秀賢在《夢想起飛Dream High》演出農村出身的男孩，當時已可見男神雛形。（翻攝自X）

2011年《夢想起飛Dream High》獨唱插曲動人惹淚崩

粉絲心動指數：★★★

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金秀賢當年由經紀公司老闆裴勇俊親自打理，讓他成為備受矚目的演技新人，金秀賢完全沒浪費寶貴資源，原先在《夢》劇僅是男二戲分，後來表現越來越搶眼，直接攀升至男主角地位，為他的人氣奠定良好基礎。

金秀賢在戲中飾演的農村男孩開朗樂觀、有毅力，朝著目標魯莽前進，這和他戲外的努力不謀而合。他飾演的森動由母親獨自撫養長大，為了追尋歌手夢進入了藝術高中，戲外金秀賢也和母親感情要好，讓角色更添說服力。

《夢想起飛》集結IU、秀智、玉澤演等當紅明星，其中金秀賢和IU在戲中的美聲合唱驚豔眾人，男神開金口唱歌片段流傳至今，累積近450萬人次觀看。

都說金秀賢是全南韓「最會哭的男人」，雖然在《夢想起飛》還未見證他的驚人哭功，不過他有首獨唱的插曲《Dreaming》，唱到讓觀眾流下感動的眼淚，也是功力一流。

金秀賢成功駕馭《擁抱太陽的月亮》古裝角色，演出的朝鮮國王迷倒眾生。（翻攝自X）

2012年《擁抱太陽的月亮》虐心古裝奪百想戲王

粉絲心動指數：★★★★

公司原本計畫讓金秀賢演出同檔期的電影《狼少年：不朽的愛》，但金秀賢堅決演出戲劇《擁抱太陽的月亮》，事實證明他挑選作品眼光絕佳；除了時裝之外，古裝也能輕鬆駕馭，他更以該劇勇奪百想藝術大賞最佳男主角獎，成功打響名號。

《擁抱太陽的月亮》為虐心古裝愛情劇，金秀賢演出朝鮮國王李暄，和「世子嬪」韓佳人的動人曲折愛情，打動了許多觀眾；尤其金秀賢詮釋號稱「史上最純情國王」，戲中多場哭戲讓他彷彿如水龍頭般流不停，令人揪心又入戲。

《擁抱太陽的月亮》劇最高收視率曾衝上42.2%，儘管是2012年的作品，至今仍是南韓古裝愛情劇的代表作之一，還有統計稱南韓10幾歲少女至50多歲的婆媽，皆認可金秀賢的演出，迷倒一大票觀眾。

金秀賢在《來自星星的你》飾演的都敏俊看來還有些生澀稚嫩。（翻攝自X）

2013年《來自星星的你》國民戀人代表作

粉絲心動指數：★★★★

原以為《擁抱太陽的月亮》已是金秀賢的演藝高峰，不過真正讓他成為全亞洲「國民戀人」的代表作，正是他和頂級明星全智賢合作的《來自星星的你》，一提到該劇，觀眾心中就會浮現「都敏俊」教授的俊俏臉龐，讓他成功晉升Super Star。

外星人的角色設定、男女主角的千年情緣、金秀賢角色的「不死之身」和超能力，再加上轉世情節，讓粉絲瘋狂淪陷於「都教授」的魅力難以自拔，特別是他搭配高冷的全智賢，兩人一舉一動，吸睛力滿分。

有趣的是，當時粉絲不僅全都中了「都敏俊症候群」，還有人發現他的三個「身體小秘密」，包括寫字、接吻時會不自覺翹小拇指，再來是頭圍非常小，僅用一張CD片就能完全蓋住他整張臉，最後他習慣掩嘴笑，據說是想掩飾個人魅力，避免太過鋒芒畢露。

金秀賢難得在《製作人的那些事》回歸平凡，演出呆萌新人PD。

（翻攝自X）

2015年《製作人的那些事》落入凡間轉性傻萌

粉絲心動指數：★★★

雖然《來自星星的你》將金秀賢推上男神高位，不過相隔兩年後的作品《製作人的那些事》卻讓他「回歸平凡」，從風靡全球的外星人變成傻萌十足的新人PD「白承燦」，因此就有粉絲直呼他「落入凡間」、「畫風大變」。

金秀賢在《製作人的那些事》扮演菜鳥製作人，對前輩交辦事項戰戰兢兢，常露出無辜眼神，和「都教授」的冷酷形象大不同；雖然「白承燦」看似並不起眼，不過金秀賢並不在意，他曾說對於挑選角色，不會停留在原地，會不斷接受挑戰。

《製作人的那些事》由金秀賢和IU、孔曉振、車太鉉共演，全劇當中「最大贏家」依舊是金秀賢，比如他將其他3人都吻過一輪，包括先和前輩孔曉振告白未果、和IU搞曖昧，最後則喝酒發瘋強吻車太鉉，製造戲劇一波波高潮。

金秀賢退伍後接下《雖然是精神病但沒關係》，演出精神病院男看護，足見成熟穩重。（Netflix提供）

2020年《雖然是精神病但沒關係》眼技更上層樓

粉絲心動指數：★★★

金秀賢於2017年10月入伍，經過軍隊文化洗禮，男神想法變得更成熟穩重，並在退伍後接下首部作品《雖然是精神病但沒關係》。戲中金秀賢飾演精神病院男看護，一肩挑起照顧「自閉症哥哥」吳政世的重任，對夢想、愛情不敢奢求。

「高冷女王」徐睿知在《雖》劇飾演的反社會人格作家，和憂鬱男子金秀賢相遇後，兩人彼此吸引，萌生愛情；其中金秀賢必須表現出眼神哀傷，活得壓抑克制的感情，非常考驗演技，他成功精準刻畫角色內心，功力更上一層樓。

另外，該戲亮點在於金秀賢自行創造許多經典哭戲，像是第二集替哥哥穿外套，台詞原本只寫著「對不起，哥，我在這裡，沒關係。」卻讓男神暗自落淚；第六集金秀賢遭哥哥打傷後，同樣熱淚直流，淚水控管能力絕佳。

金秀賢在《淚之女王》展現精湛演技，哭功也是必殺技。 （Netflix提供）

2024年《淚之女王》再拚百想戲王

粉絲心動指數：★★★★★

金秀賢時隔4年回歸愛情戲，和金智媛合作的《淚之女王》再度衝上演藝巔峰；雖然該劇不惜用上「韓劇三寶」（車禍、癌症、失憶），在網友心中評價兩極，不過「雙金」組合無人能敵，成為上半年最火爆的韓劇。

特別的是，金秀賢當年出道時的角色設定是農村男孩，在《淚之女王》又是農村王子出身，只是這回飾演的白賢祐是能獨當一面的成熟男人，面對生活瑣事、婚姻不如意，皆能坦然面對、妥善處理，角色轉變明顯可見。

雖然金秀賢、金智媛在戲中身分差距大，但在遭遇一次又一次的危機後，漸入佳境找回純粹的愛情。金秀賢今年以《淚》劇再度入圍百想藝術大賞最佳男主角，「白女婿」又帥又可愛，大量哭戲的精準掌握爐火純青，男神創造的演技神話仍在持續。

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