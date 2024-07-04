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娛樂 最新消息

吳姍儒自招破台語 龍心大悅講成良心發現

《Talk Talk秀台語》由金鐘組合浩子（左）與吳姍儒首次搭檔主持。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕吳姍儒、浩子、許效舜及黃豪平昨出席公視台語台《Talk Talk秀台語》記者會，首度接下台語節目主持的吳姍儒搞笑直呼，自己的破台語常讓阿嬤生氣，今年過年拿紅包給阿嬤時，竟將台語「龍心大悅」講成「良心發現」惹怒阿嬤，苦笑表示阿嬤至今都還沒跟她說話。

目前懷孕7個月的吳姍儒，被爆將接下今年10月底登場的金鐘獎綜藝類主持棒，對此協辦單位三立回應：「有在接觸，一切以官方公布名單為主。」吳姍儒預產期在9月底，如果真的接下主持重任，就代表她要在坐月子期間就上工，她坦言還在考慮，「真的可以接會很開心，但我沒有要減肥，或立刻恢復身形，那樣太不健康。」

黃豪平近期愛情事業兩得意，被問到師父黃子佼近況，他則用台語吞吞吐吐表示，現在關心似乎也沒辦法做到什麼，至於聊天群組「黃氏宗親會」，黃豪平提到群組雖然還在，但已經沒有在互動，不過私下和陳大天、洪詩等人都還有聯絡。

而在黃子佼捲入爭議風波後，不少主持工作都落到他子弟兵手中，黃豪平被眾人虧「賺很多還買房」，許效舜更笑他是「踩著別人的屍體」，讓他嚇得直冒汗。

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