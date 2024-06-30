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《金曲35台語歌王歌后》黃3度封后憶父母淚崩-蘇明淵搶下歌王 幸運物內服外用

台語歌王歌后蘇明淵（右）和黃妃受訪時談到父母話題哽咽灑淚。（攝影新聞組攝）

〔金曲獎採訪團／台北報導〕黃妃第三度奪下台語歌后，想起已逝的父母激動落淚，她說：「想到會很痛，因為今天是媽媽的母難日，我的農曆生日。」蘇明淵二度獲得台語歌王的肯定，受訪提到父母前陣子接連生病住院，同樣忍不住淚灑現場。

黃妃是第十二次入圍台語歌后，本屆以《十八般武藝》第三度獲獎，上台領獎時哽咽到講不出話來，隨後表示：「謝謝眾神明，還有感謝華特唱片，感謝所有的評審老師，感謝你們對這次歌曲的喜愛，讓我有機會再來拿第三座獎。」感謝老公、兒子到場支持，還有恩師陳明章陪伴她走星光紅毯。

黃妃會後受訪，提到父母的離開，忍不住又哭了，她說：「我想跟他們說，很想念你們，我會好好把兒子撫養長大，不用擔心，希望你們可以好好修行、環遊世界。」透露父母在世時，都沒有好好享受人生，內心非常不捨。

「律師歌王」蘇明淵以《心內烏空》二度奪下台語歌王殊榮，受訪透露父親已失智10年，某些生理反射能力喪失，甚至嚴重到要插管治療，媽媽前陣子則是因為脊椎相關問題，導致感染需要進行手術；幸好父母目前都已經出院，他也希望把得獎的好運帶回去給高雄的家人。

蘇明淵如願搶下第二座歌王，透露幸運物要從「內化」開始，除了穿金色內褲討吉利，更從前天開始吃肉粽，昨天則喝包種茶，打趣得獎後要去喝酒慶祝，「我之前有戒酒10個月，這次可能獎金拿來買酒都不夠。」此外，還想要買好的咖啡機以及錄音器材。

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