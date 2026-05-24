《男公館》挨轟全劇都在講廢話！ 陳奕反擊酸民：恭喜你終於看懂了

吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、陳奕在《男公館》飾演男公關。（艾瑞克艾斯提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳奕首度擔任影集《男公館》製作人，找來張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田等高顏值男星主演，開播以來在網路引發兩極評價，但隨著第三、四集播出，討論熱度再度飆升。

《男公館》以五個誤闖高級男公關會館的失速年輕人為主軸，包裝成喜劇，實則帶有濃厚的黑色幽默與厭世寫實感，劇中大量看似「廢話」的對白，反倒成了當代年輕人最真實的內心投射。

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面對網友的兩極評論，製作人陳奕今（24日）凌晨在社群發文回應，看到有人狠酸：「看過一句廢詞都沒有的戲，但沒看過全部都是廢話的戲，《男公館》就是。」 他非但沒生氣，反而大方表示：「嗯，恭喜你。你終於看懂了。」 他透露，「《男公館》本來就不是一群人生勝利組，而是一群把廢話當盔甲、把幽默當止痛藥的人。」 這種貼近現代人精神內耗的表現方式，一針見血地戳中當代社畜。陳奕直言：「畢竟現實裡，真正崩潰的人，很少講大道理。更多時候只是坐在那邊亂講幹話，然後假裝自己沒事。」

陳奕。（資料照，記者潘少棠攝）

而針對部分觀眾吐槽：「口條很出戲，看不到十分鐘就棄劇。」 陳奕也展現超高EQ幽默回應：「沒關係，我們戲裡的人生其實也常常想棄劇。只是現實不像Netflix，沒有退出鍵。」甚至還有網友毫不留情地批評：「剪輯很亂、劇情破碎、看不懂方向，沒有男模該有的華麗感。」 他也解釋了這部劇的核心靈魂：「但《男公館》本來拍的，就不是櫥窗裡完美發光的人。而是那些下了舞台後，還在生活裡東拼西湊自己的人。」 他感性寫道：「因為有時候人生本來就沒有章法，愛情沒有邏輯，夢想也不一定高級。大家只是很努力地，把自己的破碎，演得像沒事一樣。」在他的眼中，這部劇承載著不同以往的重量，「而黑色幽默這件事，從來都不是為了讓所有人笑。而是讓那些快撐不下去的人，至少還笑得出來」。

除了劇情風格掀起熱議，高顏值的演員陣容更被網友形容是「行走的腹肌牆、費洛蒙大亂鬥」，成功席捲年輕女性與OTT平台觀眾市場。客串陣容更堪稱天花板等級，包括温昇豪、柯叔元、任容萱、李國毅、何潤東、王彩樺等人皆驚喜現身，成為每集播出的焦點。

張立昂在《男公館》飾演飾演男公關媽媽桑。（艾瑞克艾斯提供）

其中，飾演核心男公關媽媽桑的張立昂，更成為近期聲量最高的焦點。許多觀眾讚賞他跳脫過往偶像劇的霸總形象，以頹廢感與黑色幽默的節奏，成功展現角色複雜魅力，被網友封為「痞帥感天花板」、「厭世感跟男公關氣質完全融合」。尤其第三、四集幾場情緒崩潰與強顏歡笑交錯的戲碼，在社群平台引發大量截圖轉發，觀眾紛紛直呼：「原本只是想看帥哥，結果被張立昂演到破防。」

隨著第五、六集即將揭開角色背後的秘密與情感傷痕，《男公館》已躍升為近期Netflix台灣最具討論度的原創華語作品之一。該劇除了在NETFLIX台灣首播、愛奇藝國際版全球播出外，亦於中華電信VOD、Hami Video、NOW TV（香港及澳門）上架；電視頻道則於今（24日）晚間11點在三立都會台播出，Singtel TV（新加坡）將於6月8日接力登場。

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