《麥可傑克森》上映第四週重返北美票房冠軍！流行樂之王勢不可當

〔記者許世穎／綜合報導〕聚焦「流行樂之王」麥可傑克森傳奇人生的傳記電影《麥可傑克森》票房勢不可當！上週末（5月15至17日）上映邁入第四週，再度重返北美週末票房冠軍，以2600萬美金（約台幣8.21億元）亮眼成績登頂。

展現驚人長尾效應的《麥可傑克森》，甚至力壓多部新片與續集，截至目前，北美票房已累積達2.83億美金（約台幣89.37億元），穩坐北美影史最賣座音樂傳記電影。

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傳記電影《麥可傑克森》重返北美票房冠軍寶座。（UIP提供）

此外，《麥可傑克森》上週末也以5770萬美金（約台幣18.22億元）海外票房重返國際票房冠軍，在83個海外市場持續熱賣。目前海外市場累積票房已達4.21億美金（約台幣132.95億元），加上北美2.82億美金（約台幣89.06億元），全球總票房正式突破7億美金大關，來到7.038億美金（約台幣222.26億元），登上金世穎／綜合報導〕聚焦「流行樂之王」麥可傑克森傳奇人生的傳記電影《麥可傑克森》票房勢不可當！上週末（5月15至17日）上映邁入第四週，再度重返北美週末票房冠軍，以2600萬美金（約台幣8.21億元）亮眼成績登頂。

展現驚人長尾效應的《麥可傑克森》，甚至力壓多部新片與續集，截至目前，北美票房已累積達2.83億美金（約台幣89.37億元），穩坐北美影史最賣座音樂傳記電影。

此外，《麥可傑克森》上週末也以5770萬美金（約台幣18.22億元）海外票房重返國際票房冠軍，在83個海外市場持續熱賣。目前海外市場累積票房已達4.21億美金（約台幣132.95億元），加上北美2.82億美金（約台幣89.06億元），全球總票房正式突破7億美金大關，來到7.038億美金（約台幣222.26億元），登上今年目前全球票房亞軍。

雖然《波希米亞狂想曲》全球票房仍以9.11億美金（約台幣287.69億元）保持領先，但照目前氣勢，《麥可傑克森》也有望持續逼近，尤其日本這個關鍵大票倉目前尚未上映，後續票房表現仍被外界高度看好，甚至刷新影史紀錄。

《麥可傑克森》持續在台上映中，全台票房粗估將突破台幣8000萬元大關，同樣是台灣影史最賣座音樂傳記電影。

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