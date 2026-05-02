胡瓜7樓高空垂降！臉色凝重崩潰「數度卡關」驚悚過程曝

胡瓜挑戰高空垂降。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，最新一集與粉絲相見歡，迎接他的卻是專業外牆工程團隊。粉絲讓胡瓜體驗高樓外牆維修，從檢查磁磚空心、裂縫灌漿，到實際操作電動鎚鑽，全程硬派上工，讓胡瓜忍不住苦笑：「做節目已經很辛苦，沒想到下面一位更難做！」

來賓從高樓外牆「垂降而下」，畫面宛如電影《蜘蛛人》真實上演，讓胡瓜當場驚呼：「怎麼有一個人這樣下來的啊！」體驗職業的過程中，胡瓜也難得展職人魂，不但親手敲出空心磁磚，還跟著師傅學補水泥，甚至自豪分享年輕時純手工攪拌砂石的過往，讓現場笑聲不斷。

請繼續往下閱讀...

而當工作人員拿出繩索、開始教學八字結時，胡瓜臉色逐漸凝重，即將挑戰要從7樓高空垂降，嚇得胡瓜不斷重複：「你不會開玩笑吧？這7樓耶！」在專業人員協助下，胡瓜硬著頭皮跨出邊緣，正式化身「蜘蛛人」。吊在半空中不只要克服懼高，還得完成外牆補裂任務，讓他哀嚎：「光吊著就很辛苦了，還要塗！」

胡瓜操作電動鎚鑽。（下面一位提供）

胡瓜過程中數度卡關，甚至差點「拔不出工具」，完成任務後，胡瓜直呼腰力大崩潰：「吊到腰都痠了！」也坦言這行真的不是一般人能做，不只需要體力與核心，更要克服心理恐懼。粉絲分享，這類「蜘蛛人工作」除了外牆修繕，還包括高空洗窗、鍍膜，甚至曾幫忙「破窗救人」，工作內容超乎想像。胡瓜忍不住感性表示，這系列節目就是希望帶觀眾看到各行各業的辛苦與專業，「什麼都要體驗，才知道真的不簡單！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法