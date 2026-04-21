aespa首爾唱完3天飛台灣！台北成海外首站

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流女團巡演版圖再刷新！人氣爆棚的aespa稍早無預警公開全新世界巡演《2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ》行程，一口氣排到2027年2月，當中台北被選為「海外第一站」，8月11日正式開唱，喜訊洗版社群。

aespa確定8月11日來台開唱。（SM Entertainment提供）

這次aespa巡演從8月7日、8日首爾揭幕，短短3天後就飛來台北，等於把台灣當作全球巡演的第一個重要測試舞台，含金量不言而喻。雖然目前場地與售票細節尚未公布，但已經有不少人開始備戰搶票模式，留言區滿滿都是「先請假再說」、「不管哪裡我都去」。

請繼續往下閱讀...

aespa海外第一站選在台北開唱。（SM Entertainment提供）

回顧aespa近年聲勢，從《Next Level》、《Savage》到《Supernova》一路打開全球市場，搭配獨有的虛擬世界觀「æ宇宙」，讓她們不只是偶像，更像是跨次元IP角色。

這次巡演名稱再度延續「SYNK」概念，外界也猜測舞台將會再升級，甚至有粉絲猜測可能結合AR或沉浸式視覺，直接把演唱會變成一場大型未來科幻秀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法