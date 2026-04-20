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肖戰拍戲現場「乾嘔」！《藏海傳》密室見父母人皮淚崩 自曝：真實生理反應

肖戰（右）在《藏海傳》演技精湛。（中視提供）肖戰（右）在《藏海傳》演技精湛。（中視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕肖戰主演的古裝劇《藏海傳》20日晚於中視播出，電視台在台北信義區、新北板橋車站周邊、台中勤美商圈等戶外大型LED，強力播放戲劇影音宣傳，更有不少肖戰粉絲到場拍照，為偶像應援。

《藏海傳》由肖戰、張婧儀、周奇、黃覺等人主演，故事講述肖戰所飾演的「稚奴」，幼時一家慘遭滅門，獲救的他改名換姓「藏海」，潛心研習營造技藝和縱橫之術，最後返回京城，尋找真相、手刃仇人、堅守正義。「藏海」一角從隱忍到復仇，是一段煎熬漫長的過程，對肖戰來說主角個性的複雜性反而是他所喜歡及欣賞，「我喜歡他的那種狡猾，也喜歡他的那種真誠，他也會害怕，他也會孤注一擲地去賭，不是一個很臉譜化的復仇工具」，從肖戰口中描繪的「藏海」人設既真實又立體。

肖戰（右）在《藏海傳》飾演男主角「藏海」。（中視提供）肖戰（右）在《藏海傳》飾演男主角「藏海」。（中視提供）

肖戰透露為了詮釋角色，事前做了很多心理建設及信念感的建造，尤其前幾集中他有一場從墓穴走出來的大戲，他便思考著「甬道有多長，溫度是什麼樣子，濕度是什麼樣子，他現在的身體狀態又是什麼樣子」，他甚至融入自己的經驗，「我小時候在重慶長大，有很多山洞，其實在山洞裡玩久了，出來後見到陽光，會是睜不開眼的」，單一場戲，他就醞釀出豐富變化的情緒層次，「當看到藍天白雲，是會想大口呼吸，有一種重獲新生的釋放感」，從拍完的戲劇畫面就能看到肖戰從神情到肢體，細膩地將人性細節拿捏至極。

肖戰為了完全詮釋《藏海傳》的角色，事前做了很多心理建設及信念感的建造。（中視提供）肖戰為了完全詮釋《藏海傳》的角色，事前做了很多心理建設及信念感的建造。（中視提供）

《藏海傳》全劇以「藏海」為主軸，所以男主角肖戰戲份重、台詞多，和每個演員都有對手戲，其中鍾漢良、陳妍希特別演出「藏海」父母，有一場他長大後，在密室看到父母的人皮，是一場悲憤又痛苦的戲碼，對肖戰來說這場戲挑戰度很高，「一來是時間很長，還要把情緒給撐滿」，而他回想自己在真實生活中，如果突然接到訊息，不管是悲憤或是緊張，他會出現反胃的生理狀態，所以拍戲時他主動跟導演提出「我能不能吐」，最後那場戲，看到肖戰痛哭之際，還不自覺地乾嘔，讓人不禁跟著他沉浸在震撼與悲痛之中，肖戰也說拍完那場戲後特別累，還一直大喘氣。《藏海傳》4月20日起，週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

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