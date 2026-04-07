自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳妍希、明道、伊能靜全被點名 中國官媒重話打擊藝人帶貨

（左起）明道、陳妍希、伊能靜代言的中國保健品牌「優思益」偽造來源，遭央視重批。（本報合成圖，翻攝自微博）（左起）明道、陳妍希、伊能靜代言的中國保健品牌「優思益」偽造來源，遭央視重批。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國保健品品牌「優思益」爆出重大假貨醜聞，不只品牌形象崩盤，更連帶讓多位代言明星陷入風暴中心。央視罕見重話開轟，直指問題不只是產品造假，更牽涉整個「明星帶貨生態」。

優思益過去對外宣稱來自澳洲，主打「進口保健品」，一度衝上各大電商平台銷量榜首。然而近期遭央視踢爆，品牌實際上並非海外進口，產品來源竟指向一家汽車維修廠，震驚外界。

不只如此，品牌所標榜的背景故事、獲獎紀錄，全數被揭發為偽造，等同形象全面崩塌。

陳妍希承諾將由工作室先行墊付全額退款。（翻攝自微博）陳妍希承諾將由工作室先行墊付全額退款。（翻攝自微博）

風波延燒之際，曾為該品牌站台的陳妍希、明道、伊能靜，也被點名捲入。央視直接開轟，指這些明星「不僅辜負公眾信任，也淪為不良商家牟取不當利益的幫兇」，語氣前所未見地強硬。

明道提供申訴窗口並優先退款。（翻攝自微博）明道提供申訴窗口並優先退款。（翻攝自微博）

三人隨即火速切割並發聲止血。陳妍希透過工作室坦言，去年11月在選品代言上出現疏忽，深感抱歉，並承諾將由工作室先行墊付全額退款；明道則表示，會對透過其平台購買的消費者負責，提供申訴窗口並優先退款；伊能靜所屬公司也宣布全面終止合作，並啟動法律程序。

伊能靜所屬公司也宣布全面終止合作，並啟動法律程序。（翻攝自小紅書）伊能靜所屬公司也宣布全面終止合作，並啟動法律程序。（翻攝自小紅書）

然而官方態度並未因此放緩。官媒進一步點出問題核心，直指當前直播帶貨與明星代言生態，對商品來源與品質審核過於鬆散，形同失守。

央視強調「這些行為恐已觸及法律底線，絕非一句『不知情』或『已解約』就能脫責，更不是一句道歉就能一筆勾銷。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中