陳妍希、明道、伊能靜全被點名 中國官媒重話打擊藝人帶貨

（左起）明道、陳妍希、伊能靜代言的中國保健品牌「優思益」偽造來源，遭央視重批。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國保健品品牌「優思益」爆出重大假貨醜聞，不只品牌形象崩盤，更連帶讓多位代言明星陷入風暴中心。央視罕見重話開轟，直指問題不只是產品造假，更牽涉整個「明星帶貨生態」。

優思益過去對外宣稱來自澳洲，主打「進口保健品」，一度衝上各大電商平台銷量榜首。然而近期遭央視踢爆，品牌實際上並非海外進口，產品來源竟指向一家汽車維修廠，震驚外界。

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不只如此，品牌所標榜的背景故事、獲獎紀錄，全數被揭發為偽造，等同形象全面崩塌。

陳妍希承諾將由工作室先行墊付全額退款。（翻攝自微博）

風波延燒之際，曾為該品牌站台的陳妍希、明道、伊能靜，也被點名捲入。央視直接開轟，指這些明星「不僅辜負公眾信任，也淪為不良商家牟取不當利益的幫兇」，語氣前所未見地強硬。

明道提供申訴窗口並優先退款。（翻攝自微博）

三人隨即火速切割並發聲止血。陳妍希透過工作室坦言，去年11月在選品代言上出現疏忽，深感抱歉，並承諾將由工作室先行墊付全額退款；明道則表示，會對透過其平台購買的消費者負責，提供申訴窗口並優先退款；伊能靜所屬公司也宣布全面終止合作，並啟動法律程序。

伊能靜所屬公司也宣布全面終止合作，並啟動法律程序。（翻攝自小紅書）

然而官方態度並未因此放緩。官媒進一步點出問題核心，直指當前直播帶貨與明星代言生態，對商品來源與品質審核過於鬆散，形同失守。

央視強調「這些行為恐已觸及法律底線，絕非一句『不知情』或『已解約』就能脫責，更不是一句道歉就能一筆勾銷。」

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