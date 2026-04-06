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娛樂 最新消息

SJ演唱會嚴重事故！3粉絲「墜落一層樓」傷勢曝光 SM道歉負責到底

SUPER JUNIOR演唱會發生欄杆斷裂事故，多名粉絲摔落。（翻攝自微博）SUPER JUNIOR演唱會發生欄杆斷裂事故，多名粉絲摔落。（翻攝自微博）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR 昨天（5日）在首爾奧林匹克體操競技場舉行《SUPER SHOW 10》巡演安可最終場，卻在演出尾聲發生重大意外，導致3名粉絲受傷送醫，SM娛樂發聲明強調會負起全責，並表達歉意。

從網上影片中可看到，厲旭想要近距離與粉絲互動，粉絲也紛紛伸出手希望能夠觸摸到厲旭，不過欄杆疑似禁不起數名粉絲的重量，一整排欄杆竟然直接斷裂，導致多名粉絲瞬間掉落。而目睹這一切的厲旭瞬間抱頭，一度愣住，之後趕緊下台討救兵。網友透露，在現場看到擔架、救護車，明顯有人受傷。

SUPER JUNIOR厲旭立刻下台討救兵。（讀者提供）SUPER JUNIOR厲旭立刻下台討救兵。（讀者提供）

深夜，SM娛樂發出公告，指出有3名粉絲受傷，被緊急送醫治療，經醫師診斷有扭傷及挫傷的狀況，必須接受治療並靜養兩個禮拜。SM向傷者及其家屬致上歉意，強調會為傷者提供醫療支持，直到他們康復為止。作為主辦方，SM表示責無旁貸，為避免類似狀況發生，將加強設施安全以及觀眾安全管理。

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