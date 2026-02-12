（年菜專題1）型男大主廚20週年！曾國城公開醞釀20年「媽媽味祕方」

《型男大主廚》今年迎來20週年。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕2026年丙午馬年已昂首而至，在此象徵「馬到成功」與「龍馬精神」的吉祥歲首，陪伴無數觀眾走過二十個寒暑的國民長壽節目《型男大主廚》，今年特別由主持人曾國城、卓文萱領銜，帶領頂尖主廚團隊展開一場融合情感印記與馬年意象的烹飪盛宴。

身為《型男大主廚》的當家主持，曾國城今年親自下廚「一馬當先皮蛋疙瘩海鮮滑蛋羹」，是一道醞釀了二十年廚藝心法、充滿家族情感與溫度的誠意之作。

曾國城首度公開母親傳承的「粉漿法」，翠綠香菜汁入餅展現醞釀20年的手感心法。（記者胡舜翔攝）

麵疙瘩對曾國城而言，不僅是從小吃到大的家常美味，更是母親傳遞愛的象徵。過去他在節目中多次分享湯麵疙瘩的作法，但今年他決定打破常規，特別採用母親傳承的「粉漿法」製作疙瘩，而非傳統麵糰，以此保留軟糯帶勁的獨特口感。在基底調製上，他運用了早年節目傳授的祕訣，以雞湯與蜆精取代清水，並加入蛋液與鹽強化麵糊的筋度與鮮香。

曾國城捕捉了近年盛行的「香菜熱潮」，大膽地將香菜汁直接揉入粉漿中，使麵疙瘩呈現如同翡翠般的翠綠色澤，視覺上極具春意。在吃法上，他將疙瘩由湯轉乾，研發出融合「剝皮辣椒、皮蛋、香菜」的重口味拌法，讓香辣與皮蛋的醇厚交織出類似紅油抄手的爽快感。

結合皮蛋與剝皮辣椒的重口味拌法，曾國城用家常麵疙瘩重現馬年最踏實的幸福溫度。（記者胡舜翔攝）

為了平衡重口味的乾拌疙瘩，曾國城搭配了一碗「豪華海鮮滑蛋羹」，將海味精華濃縮於滑順的羹湯中。透過「一馬當先」的菜名，期許大家在新的一年，無論是事業還是生活，都能保有如家常料理般深厚、踏實且領先群倫的幸福溫度。

食材：

【香菜疙瘩】高筋麵粉200克、雞蛋4顆、雞高湯500c.c.、剝皮辣椒湯汁少許、香菜20克、鹽、白胡椒粉

【剝皮皮蛋醬】皮蛋碎3顆、剝皮辣椒碎3根、蒜末15克、蔥花10克、蔥花10克、大紅辣椒末10克、大紅辣椒末10克、香菜碎10克、香菜碎10克、蠔油20克、白芝麻1大匙、白醋10c.c.、煉好的花椒油、糖、醬油

【海鮮滑蛋湯】白蝦丁10隻（去殼開背）、中卷1尾（20公分不含頭，切片）、蟹腿肉10個、文蛤15顆（煮熟後湯與肉分開）、蔥花10克、雞高湯1500c.c.、鮮味粉10克、雞蛋3顆、地瓜粉水3大匙、太白粉1大匙（醃）、鎮江香醋2大匙、紅醋2大匙

作法：

1.香菜疙瘩：將香菜切大段，放入調理機內，加入雞高湯、剝皮辣椒汁打勻

2.香菜疙瘩：取高筋麵粉、2顆全蛋、打好的香菜汁拌成麵糰備用

3.皮蛋醬：另取一調理機下剝皮辣椒打碎取出備用，另下皮蛋打碎備用

4.香菜疙瘩：取熱雞高湯，用湯匙撥入香菜疙瘩煮熟後取出

5.海鮮滑蛋羹：將蟹腿肉、中卷、蝦仁丁、白胡椒粉、鹽、米酒、太白粉抓醃

6.皮蛋醬：將蒜末、大紅辣椒末、香菜末、蔥花、白芝麻、醬油膏拌勻；同時另起小鍋加花椒油、香油熱鍋後油淋嗆香蔥花後，再放入皮蛋碎、剝皮辣椒碎拌勻

7.起一小湯鍋，加辣油熱鍋後，取煮熟香菜疙瘩拌勻後盛盤，淋上打好的皮蛋醬，撒上蔥花、大辣椒碎、香菜碎

8.海鮮滑蛋羹：取高湯加入鮮味粉、鹽、糖、白胡椒粉調味煮滾後，放入抓醃好的海鮮煮熟後，加適量太白粉海鮮高湯勾薄芡，再淋入全蛋以鍋鏟慢推成滑蛋狀態後倒入砂鍋內，再淋上適量紅醋、鎮江香醋即可完成。

