（年菜專題3）Max、邱寶郎聯手出奇招 主廚神級「菊花切」美翻

Max、邱寶郎主廚將精緻蛋網蓋上金元寶山，巧妙取其「一網打盡」之意，收納全年財氣。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕迎接2026丙午馬年，《型男大主廚》再度推出氣勢磅礴的年菜單元，由主廚Max與邱寶郎聯手獻上這道創意十足的「花開富貴金元寶」。這道料理不僅在味覺上大膽突破，更在視覺與寓意上精雕細琢，將過年必吃的「水餃」昇華至精品盛宴等級。

這道菜的核心靈魂在於特製的「海鮮炸餃」。主廚特別選用「三代同堂」的設計概念，將新鮮干貝與曬乾增鮮的珠貝丁拌入特製肉餡，讓內餡充滿層次分明的海味鹹香。每一顆水餃都炸得金黃飽滿，並精巧地堆疊成一座「元寶山」，象徵新的一年財富滿溢。最後，主廚更在元寶山上覆蓋一層精緻如織的「蛋網」，巧妙地取其「一網打盡」之意，寓意將全年的好運與財氣通通收入袋中。

請繼續往下閱讀...

邱寶郎、Max以細膩刀工讓干貝如花綻放，白松露油淋灑出「花開富貴」的極致工藝。（記者胡舜翔攝）

除了吸睛的炸餃，盤中另一亮點則是展現主廚功力的「油淋生食級干貝」。主廚在干貝表面切出細緻的菊花刀紋，透過熱油淋灑，讓干貝如同繁花盛開般在盤中綻放，呼應「花開富貴」的吉祥主題。調味上更是講究，以昂貴的白松露油帶出高級香氣，並結合傳承自長輩智慧的「港式松露蒸魚汁」，將傳統家常的蒸魚風味與奢華食材完美交融。

Max與邱寶郎主廚感嘆，這道菜最難之處在於對「溫度」與「時間」的精準掌控。由於選用生食級干貝，油淋的次數與溫度必須恰到好處，少一分則生，多一分則老；而海鮮炸餃同樣考驗火候，必須在維持外皮酥脆的同時，保留內部海鮮餡料的鮮嫩多汁。這道極具深度的功夫菜。

創意十足的「花開富貴金元寶」。（記者胡舜翔攝）

食材：

【白松露干貝】：生食級干貝（L） 8顆（5顆先切菊花刀）、蔥白末100克、蔥綠50克、紅胡椒粒10克、黑松露醬30克、白松露油30克、（李錦記）蒸魚醬油60克、高湯200cc

【炸干貝餃】：生食級干貝（L） 4顆、干貝滑2條、草蝦仁200克、香菜末20克、薑末10克、水餃皮3張、珠貝絲30克（米酒蒸熟剝絲） / 蛋網：蛋黃6顆、太白粉15克、水 適量 / 乾碟：（去殼）鹹味開心果碎30克、（旺旺無聊派）大仙貝酥6片、十三香 適量 / 裝飾物：蒜苗4根（已刻好）、（大朵）鮮花3-5朵、食用花1盒

作法：

1.一人取3顆生食級干貝切菊花刀，放入鹽、白胡椒粉、香油抓醃備用。

2.餡料：一人取碗放入生食級干貝切碎、干貝滑、草蝦仁、香菜末、薑末、蒸熟珠貝絲、香油、白胡椒粉拌勻備用。，包入水餃皮，放入油鍋炸至金黃備用。

3.干貝餃：一人起油鍋約180度，取餡料、水餃皮包起，放入鍋中炸至金黃備用。

4.乾粉：一人起麗克特，放入開心果碎、大仙貝酥、十三香打成細粉取出備用。

5. 白松露干貝：起深炒鍋熱沙拉油，放入白松露油，一人拿著濾網，一人放上切好菊花刀干貝、蔥花、紅胡椒粒、黑松露醬，再淋油備用。

6.松露蒸魚醬：一人起小湯鍋，放入高湯、蒸魚醬油、黑松露醬煮滾備用。

7.蛋網：起平底鍋熱鍋，一人擠入蛋液煎熟備用。

8.取成品盤，放入蘿蔔糕鋪底，再放上白松露干貝，淋上松露蒸魚醬，點上黑松露醬；取另一成品盤，放入炸干貝餃、蛋網，撒上乾粉、食用花即可。

相關新聞：

（年菜專題1）型男大主廚20週年！曾國城公開醞釀20年「媽媽味祕方」

（年菜專題2）卓文萱端「這道菜」收服全家人！龍蝦霸氣入菜全為1原因

（年菜專題4） Jerry、米澤打造「神馬」盛宴 諧音梗藏馬年發財心機

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法