自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（年菜專題3）Max、邱寶郎聯手出奇招 主廚神級「菊花切」美翻

Max、邱寶郎主廚將精緻蛋網蓋上金元寶山，巧妙取其「一網打盡」之意，收納全年財氣。（記者胡舜翔攝）Max、邱寶郎主廚將精緻蛋網蓋上金元寶山，巧妙取其「一網打盡」之意，收納全年財氣。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕迎接2026丙午馬年，《型男大主廚》再度推出氣勢磅礴的年菜單元，由主廚Max與邱寶郎聯手獻上這道創意十足的「花開富貴金元寶」。這道料理不僅在味覺上大膽突破，更在視覺與寓意上精雕細琢，將過年必吃的「水餃」昇華至精品盛宴等級。

這道菜的核心靈魂在於特製的「海鮮炸餃」。主廚特別選用「三代同堂」的設計概念，將新鮮干貝與曬乾增鮮的珠貝丁拌入特製肉餡，讓內餡充滿層次分明的海味鹹香。每一顆水餃都炸得金黃飽滿，並精巧地堆疊成一座「元寶山」，象徵新的一年財富滿溢。最後，主廚更在元寶山上覆蓋一層精緻如織的「蛋網」，巧妙地取其「一網打盡」之意，寓意將全年的好運與財氣通通收入袋中。

邱寶郎、Max以細膩刀工讓干貝如花綻放，白松露油淋灑出「花開富貴」的極致工藝。（記者胡舜翔攝）邱寶郎、Max以細膩刀工讓干貝如花綻放，白松露油淋灑出「花開富貴」的極致工藝。（記者胡舜翔攝）

除了吸睛的炸餃，盤中另一亮點則是展現主廚功力的「油淋生食級干貝」。主廚在干貝表面切出細緻的菊花刀紋，透過熱油淋灑，讓干貝如同繁花盛開般在盤中綻放，呼應「花開富貴」的吉祥主題。調味上更是講究，以昂貴的白松露油帶出高級香氣，並結合傳承自長輩智慧的「港式松露蒸魚汁」，將傳統家常的蒸魚風味與奢華食材完美交融。

Max與邱寶郎主廚感嘆，這道菜最難之處在於對「溫度」與「時間」的精準掌控。由於選用生食級干貝，油淋的次數與溫度必須恰到好處，少一分則生，多一分則老；而海鮮炸餃同樣考驗火候，必須在維持外皮酥脆的同時，保留內部海鮮餡料的鮮嫩多汁。這道極具深度的功夫菜。

創意十足的「花開富貴金元寶」。（記者胡舜翔攝）創意十足的「花開富貴金元寶」。（記者胡舜翔攝）

食材：

【白松露干貝】：生食級干貝（L） 8顆（5顆先切菊花刀）、蔥白末100克、蔥綠50克、紅胡椒粒10克、黑松露醬30克、白松露油30克、（李錦記）蒸魚醬油60克、高湯200cc

【炸干貝餃】：生食級干貝（L） 4顆、干貝滑2條、草蝦仁200克、香菜末20克、薑末10克、水餃皮3張、珠貝絲30克（米酒蒸熟剝絲） / 蛋網：蛋黃6顆、太白粉15克、水 適量 / 乾碟：（去殼）鹹味開心果碎30克、（旺旺無聊派）大仙貝酥6片、十三香 適量 / 裝飾物：蒜苗4根（已刻好）、（大朵）鮮花3-5朵、食用花1盒

作法：

1.一人取3顆生食級干貝切菊花刀，放入鹽、白胡椒粉、香油抓醃備用。

2.餡料：一人取碗放入生食級干貝切碎、干貝滑、草蝦仁、香菜末、薑末、蒸熟珠貝絲、香油、白胡椒粉拌勻備用。，包入水餃皮，放入油鍋炸至金黃備用。

3.干貝餃：一人起油鍋約180度，取餡料、水餃皮包起，放入鍋中炸至金黃備用。

4.乾粉：一人起麗克特，放入開心果碎、大仙貝酥、十三香打成細粉取出備用。

5. 白松露干貝：起深炒鍋熱沙拉油，放入白松露油，一人拿著濾網，一人放上切好菊花刀干貝、蔥花、紅胡椒粒、黑松露醬，再淋油備用。

6.松露蒸魚醬：一人起小湯鍋，放入高湯、蒸魚醬油、黑松露醬煮滾備用。

7.蛋網：起平底鍋熱鍋，一人擠入蛋液煎熟備用。

8.取成品盤，放入蘿蔔糕鋪底，再放上白松露干貝，淋上松露蒸魚醬，點上黑松露醬；取另一成品盤，放入炸干貝餃、蛋網，撒上乾粉、食用花即可。

相關新聞：
（年菜專題1）型男大主廚20週年！曾國城公開醞釀20年「媽媽味祕方」

（年菜專題2）卓文萱端「這道菜」收服全家人！龍蝦霸氣入菜全為1原因

（年菜專題4） Jerry、米澤打造「神馬」盛宴 諧音梗藏馬年發財心機

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中