自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（年菜專題4） Jerry、米澤打造「神馬」盛宴 諧音梗藏馬年發財心機

Jerry端出馬糞海膽與炸金錢貝奢華雙拼，搭配米澤精雕的金馬果雕，霸氣十足。（記者胡舜翔攝）Jerry端出馬糞海膽與炸金錢貝奢華雙拼，搭配米澤精雕的金馬果雕，霸氣十足。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕主廚Jerry與米澤聯手推出名為「財氣沖天神馬當鮮」的雙拼盛宴，巧妙運用諧音與歷史文化，將馬年的節慶氣氛推向最高峰。菜名中的「神馬」不僅呼應生肖，更取其諧音「什麼都領先」的霸氣寓意，祝福饕客在新的一年萬事皆能拔得頭籌。

為了契合「金馬年」主題，兩位主廚在食材選用上極具巧思，特別挑選了帶有「馬」字的馬蹄（荸薺）與頂級馬糞海膽入菜。第一道「炸金錢貝」溯源至中國古代文化，以貝殼作為最早的貨幣象徵，將干貝內餡炸至金黃酥脆，象徵財富匯聚、財氣沖天。

Jerry與米澤將烈酒灑入高溫火山石，噴發的濃郁酒香寓意馬年事業蒸蒸日上。（記者胡舜翔攝）Jerry與米澤將烈酒灑入高溫火山石，噴發的濃郁酒香寓意馬年事業蒸蒸日上。（記者胡舜翔攝）

第二道料理則展現強大的視覺張力，推出極具震撼力的「石頭酒蒸蝦」。主廚利用加熱至高溫的火山石為基底，鋪上肥美泰國蝦後灑入美酒，利用瞬間產生的炙熱酒蒸氣將蝦肉鎖鮮蒸熟。那股蒸騰而上的煙霧與濃郁酒香，不僅保證了鮮甜彈牙的口感，更象徵著事業發展能如日中天、蒸蒸日上。

在整體呈現上，主廚特別在盤中點綴了一尊栩栩如生的馬匹果雕，營造出金馬奔騰的躍動感。透過「財氣」與「事業」雙管齊下的設計，寓意未來一年馬到成功、富貴雙全的深切祝福。

「財氣沖天神馬當鮮」寓意未來一年馬到成功、富貴雙全。（記者胡舜翔攝）「財氣沖天神馬當鮮」寓意未來一年馬到成功、富貴雙全。（記者胡舜翔攝）

食材：

【材料】活體泰國蝦6尾（留殼，開背去腸泥）、馬糞海膽1盒、薑末10克、蒜末10克、香菜末10克、蔥絲5克（泡水）、薑絲5克、大紅辣椒絲5克、乾辣椒段40克

【調味料】紅蔥醬30克、辣豆瓣醬30克、味噌30克、大紅袍花椒粒20克、米酒、醬油、沙拉油適量

扇貝金錢餅【材料】大扇貝4片（切丁）、花枝漿50克、荸薺丁10克、豬板油20克（冷凍後切丁）、太白粉10克、麵包粉1大盤、鹽、糖、白胡椒粉、鮭魚卵1大匙、綠捲鬚生菜1株（裝飾）

【沾醬】紅火龍果泥20克、蘋果丁20克、希臘優格80克、櫻桃果肉丁5顆、檸檬汁10克、蜂蜜5克

【裝飾】白蘿蔔2條、紅蘿蔔1條

作法：

1.取水晶碗放入扇貝肉丁、花枝漿、豬板油、白胡椒粉、鹽、糖抓勻後加入太白粉、研磨黑胡椒拌勻，摔打出空氣，捏成餅狀後沾麵包粉塑型，起油鍋，放入金錢餅炸熟後撈出瀝油，升高油溫後搶酥。

2.起深炒鍋熱油，放入大紅袍花椒粒、乾辣椒段煉出花椒油後濾出，同鍋熱花椒油，放入薑末、蒜末、紅蔥醬、辣豆瓣醬、味噌炒香後取出備用

3.取水晶碗，放入紅火龍果泥、櫻桃果肉丁、希臘優格、檸檬汁、蜂蜜、蘋果丁、糖拌勻成醬汁備用。

4.取燒熱的鑄鐵鍋，放入花椒粒、乾辣椒段，加入泰國蝦、研磨海鹽後淋入米酒，蓋上鍋蓋蒸熟

5.取泰國蝦，中間填入步驟2醬汁、擺上辣椒絲、薑絲、蔥絲、海膽。

6.取扇貝殼鋪上步驟3醬汁，放上扇貝金錢餅，點綴鮭魚卵、香菜，與泰國蝦一起組裝盛盤即完成。

相關新聞：
（年菜專題1）型男大主廚20週年！曾國城公開醞釀20年「媽媽味祕方」

（年菜專題2）卓文萱端「這道菜」收服全家人！龍蝦霸氣入菜全為1原因

（年菜專題3）Max、邱寶郎聯手出奇招 主廚神級「菊花切」美翻

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中