（年菜專題4） Jerry、米澤打造「神馬」盛宴 諧音梗藏馬年發財心機

Jerry端出馬糞海膽與炸金錢貝奢華雙拼，搭配米澤精雕的金馬果雕，霸氣十足。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕主廚Jerry與米澤聯手推出名為「財氣沖天神馬當鮮」的雙拼盛宴，巧妙運用諧音與歷史文化，將馬年的節慶氣氛推向最高峰。菜名中的「神馬」不僅呼應生肖，更取其諧音「什麼都領先」的霸氣寓意，祝福饕客在新的一年萬事皆能拔得頭籌。

為了契合「金馬年」主題，兩位主廚在食材選用上極具巧思，特別挑選了帶有「馬」字的馬蹄（荸薺）與頂級馬糞海膽入菜。第一道「炸金錢貝」溯源至中國古代文化，以貝殼作為最早的貨幣象徵，將干貝內餡炸至金黃酥脆，象徵財富匯聚、財氣沖天。

Jerry與米澤將烈酒灑入高溫火山石，噴發的濃郁酒香寓意馬年事業蒸蒸日上。（記者胡舜翔攝）

第二道料理則展現強大的視覺張力，推出極具震撼力的「石頭酒蒸蝦」。主廚利用加熱至高溫的火山石為基底，鋪上肥美泰國蝦後灑入美酒，利用瞬間產生的炙熱酒蒸氣將蝦肉鎖鮮蒸熟。那股蒸騰而上的煙霧與濃郁酒香，不僅保證了鮮甜彈牙的口感，更象徵著事業發展能如日中天、蒸蒸日上。

在整體呈現上，主廚特別在盤中點綴了一尊栩栩如生的馬匹果雕，營造出金馬奔騰的躍動感。透過「財氣」與「事業」雙管齊下的設計，寓意未來一年馬到成功、富貴雙全的深切祝福。

「財氣沖天神馬當鮮」寓意未來一年馬到成功、富貴雙全。（記者胡舜翔攝）

食材：

【材料】活體泰國蝦6尾（留殼，開背去腸泥）、馬糞海膽1盒、薑末10克、蒜末10克、香菜末10克、蔥絲5克（泡水）、薑絲5克、大紅辣椒絲5克、乾辣椒段40克

【調味料】紅蔥醬30克、辣豆瓣醬30克、味噌30克、大紅袍花椒粒20克、米酒、醬油、沙拉油適量

扇貝金錢餅【材料】大扇貝4片（切丁）、花枝漿50克、荸薺丁10克、豬板油20克（冷凍後切丁）、太白粉10克、麵包粉1大盤、鹽、糖、白胡椒粉、鮭魚卵1大匙、綠捲鬚生菜1株（裝飾）

【沾醬】紅火龍果泥20克、蘋果丁20克、希臘優格80克、櫻桃果肉丁5顆、檸檬汁10克、蜂蜜5克

【裝飾】白蘿蔔2條、紅蘿蔔1條

作法：

1.取水晶碗放入扇貝肉丁、花枝漿、豬板油、白胡椒粉、鹽、糖抓勻後加入太白粉、研磨黑胡椒拌勻，摔打出空氣，捏成餅狀後沾麵包粉塑型，起油鍋，放入金錢餅炸熟後撈出瀝油，升高油溫後搶酥。

2.起深炒鍋熱油，放入大紅袍花椒粒、乾辣椒段煉出花椒油後濾出，同鍋熱花椒油，放入薑末、蒜末、紅蔥醬、辣豆瓣醬、味噌炒香後取出備用

3.取水晶碗，放入紅火龍果泥、櫻桃果肉丁、希臘優格、檸檬汁、蜂蜜、蘋果丁、糖拌勻成醬汁備用。

4.取燒熱的鑄鐵鍋，放入花椒粒、乾辣椒段，加入泰國蝦、研磨海鹽後淋入米酒，蓋上鍋蓋蒸熟

5.取泰國蝦，中間填入步驟2醬汁、擺上辣椒絲、薑絲、蔥絲、海膽。

6.取扇貝殼鋪上步驟3醬汁，放上扇貝金錢餅，點綴鮭魚卵、香菜，與泰國蝦一起組裝盛盤即完成。

