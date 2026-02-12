（年菜專題2）卓文萱端「這道菜」收服全家人！龍蝦霸氣入菜全為1原因

〔記者傅茗渝／專訪〕卓文萱今年帶著一份「回饋家人」的溫情，獻上這道豪華的「龍馬精神好運吃飽煲」。這道菜不僅是她加入節目後廚藝精進的成果，更是目前她在家中過年時，最受家人好評的點名料理。

卓文萱從副手華麗轉身主廚，親自操刀「吃飽煲」回饋家人，展現傳承自母親的溫情。（記者胡舜翔攝）

卓文萱分享，往年的年夜飯總是媽媽一個人辛苦忙碌，自己則扮演副手的角色。隨著在節目中跟隨多位大廚習藝多年，現在她已能獨立分擔家中一半的年菜，從煎魚、炸物到各式炒菜都難不倒她。雖然現在媽媽退居在旁監督順序與細節，但卓文萱認為，年菜的精髓依然在於那份無法取代的家常溫度。

卓文萱獻上「龍馬精神好運吃飽煲」。（記者胡舜翔攝）

這道「豪華海鮮豆腐煲」的靈感來自於媽媽對這道菜的鍾愛。為了應對馬年春節，卓文萱特別將食材有感升級，豪邁地加入了波士頓龍蝦，讓原本溫潤的豆腐煲瞬間變身為奢華盛宴。她笑稱，考慮到過年聚會多為男生，對蛋白質的訴求很高，因此這道料理主打「用食材抓住胃」，運用大量的鮮美海鮮與豆腐，補足滿滿的優質蛋白質，讓家人朋友在開春之際就能吃得飽足、補足體力。取名為「吃飽煲」，除了諧音「吃飽飽」的滿足感，更承載了媽媽對過年「一定要有大菜、有雞肉、有蘿蔔糕」等吉祥寓意的堅持。

卓文萱霸氣加入波士頓龍蝦補足滿滿蛋白質，讓樸實豆腐煲瞬間升級為馬年開運大菜。（記者胡舜翔攝）

食材：

波士頓龍蝦1尾（最小規格即可）、冷凍半殼淡菜5顆、（M）鮮干貝5顆、文蛤10顆、中卷1/2尾（25公分不含頭去皮膜內臟）、烏魚子（刨屑用）、蔥段2根、薑末2大匙、蒜末1大匙、洋蔥絲1/2顆、綠花椰菜8小朵（去粗絲燙熟）、鮮香菇片2朵、蛋豆腐1盒、蠔油2大匙、太白粉水3大匙、龍蝦高湯300克、蝦油50克、鹽、糖、白胡椒粉、香油、醬油、米酒、沙拉油

作法：

1.起180度油鍋放入豆腐炸至金黃撈起瀝油；同鍋放入綠花椰菜過油。

2.起小湯鍋熱油、香油，放入蒜末煉成蒜酥撈起瀝油備用。

3.取中卷刻花切成塊；取烏魚子用高粱酒烤至表面焦黃。

4.起深炒鍋熱蒜油，放入蔥白段、洋蔥絲、薑末、蒜末炒香，加入蠔油、米酒、沖入龍蝦高湯熬煮。

5.取龍蝦肉切成片狀；起平底鍋乾烙干貝、中卷後取出備用。

6.起深炒鍋熱蒜油，放入香菇炒，將步驟4湯沖入鍋中煮，加入蛤蜊，蛤蜊打開後先取出，加入豆腐煨煮，接著加入白胡椒粉、糖、淡菜、太白粉水勾芡。

7.熱砂鍋，鍋底放入蒜油、蔥綠段，沖入上步驟湯，放入海鮮、綠花椰菜、龍蝦片、刨進烏魚子、撒上蒜酥、淋入蝦油即完成。

