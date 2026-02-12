自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（年菜專題2）卓文萱端「這道菜」收服全家人！龍蝦霸氣入菜全為1原因

〔記者傅茗渝／專訪〕卓文萱今年帶著一份「回饋家人」的溫情，獻上這道豪華的「龍馬精神好運吃飽煲」。這道菜不僅是她加入節目後廚藝精進的成果，更是目前她在家中過年時，最受家人好評的點名料理。

卓文萱從副手華麗轉身主廚，親自操刀「吃飽煲」回饋家人，展現傳承自母親的溫情。（記者胡舜翔攝）卓文萱從副手華麗轉身主廚，親自操刀「吃飽煲」回饋家人，展現傳承自母親的溫情。（記者胡舜翔攝）

卓文萱分享，往年的年夜飯總是媽媽一個人辛苦忙碌，自己則扮演副手的角色。隨著在節目中跟隨多位大廚習藝多年，現在她已能獨立分擔家中一半的年菜，從煎魚、炸物到各式炒菜都難不倒她。雖然現在媽媽退居在旁監督順序與細節，但卓文萱認為，年菜的精髓依然在於那份無法取代的家常溫度。

卓文萱獻上「龍馬精神好運吃飽煲」。（記者胡舜翔攝）卓文萱獻上「龍馬精神好運吃飽煲」。（記者胡舜翔攝）

這道「豪華海鮮豆腐煲」的靈感來自於媽媽對這道菜的鍾愛。為了應對馬年春節，卓文萱特別將食材有感升級，豪邁地加入了波士頓龍蝦，讓原本溫潤的豆腐煲瞬間變身為奢華盛宴。她笑稱，考慮到過年聚會多為男生，對蛋白質的訴求很高，因此這道料理主打「用食材抓住胃」，運用大量的鮮美海鮮與豆腐，補足滿滿的優質蛋白質，讓家人朋友在開春之際就能吃得飽足、補足體力。取名為「吃飽煲」，除了諧音「吃飽飽」的滿足感，更承載了媽媽對過年「一定要有大菜、有雞肉、有蘿蔔糕」等吉祥寓意的堅持。

卓文萱霸氣加入波士頓龍蝦補足滿滿蛋白質，讓樸實豆腐煲瞬間升級為馬年開運大菜。（記者胡舜翔攝）卓文萱霸氣加入波士頓龍蝦補足滿滿蛋白質，讓樸實豆腐煲瞬間升級為馬年開運大菜。（記者胡舜翔攝）

食材：

波士頓龍蝦1尾（最小規格即可）、冷凍半殼淡菜5顆、（M）鮮干貝5顆、文蛤10顆、中卷1/2尾（25公分不含頭去皮膜內臟）、烏魚子（刨屑用）、蔥段2根、薑末2大匙、蒜末1大匙、洋蔥絲1/2顆、綠花椰菜8小朵（去粗絲燙熟）、鮮香菇片2朵、蛋豆腐1盒、蠔油2大匙、太白粉水3大匙、龍蝦高湯300克、蝦油50克、鹽、糖、白胡椒粉、香油、醬油、米酒、沙拉油

作法：

1.起180度油鍋放入豆腐炸至金黃撈起瀝油；同鍋放入綠花椰菜過油。

2.起小湯鍋熱油、香油，放入蒜末煉成蒜酥撈起瀝油備用。

3.取中卷刻花切成塊；取烏魚子用高粱酒烤至表面焦黃。

4.起深炒鍋熱蒜油，放入蔥白段、洋蔥絲、薑末、蒜末炒香，加入蠔油、米酒、沖入龍蝦高湯熬煮。

5.取龍蝦肉切成片狀；起平底鍋乾烙干貝、中卷後取出備用。

6.起深炒鍋熱蒜油，放入香菇炒，將步驟4湯沖入鍋中煮，加入蛤蜊，蛤蜊打開後先取出，加入豆腐煨煮，接著加入白胡椒粉、糖、淡菜、太白粉水勾芡。

7.熱砂鍋，鍋底放入蒜油、蔥綠段，沖入上步驟湯，放入海鮮、綠花椰菜、龍蝦片、刨進烏魚子、撒上蒜酥、淋入蝦油即完成。

相關新聞：
（年菜專題1）型男大主廚20週年！曾國城公開醞釀20年「媽媽味祕方」

（年菜專題3）Max、邱寶郎聯手出奇招 主廚神級「菊花切」美翻

（年菜專題4） Jerry、米澤打造「神馬」盛宴 諧音梗藏馬年發財心機

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中