自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《一百公尺》上Netflix變翻譯災難 字幕之亂失控被罵翻

日本動畫電影《一百公尺》登上Netflix，翻譯字幕惹議。（翻攝自Netflix）日本動畫電影《一百公尺》登上Netflix，翻譯字幕惹議。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本動畫電影《一百公尺》登上 Netflix，本該是粉絲開心重刷時刻，卻引爆另一場「百米衝刺級」論戰，諸多網友砲轟「字幕到底在翻什麼？」

電影才剛上線，社群立刻出現兩派聲音，一派高喊「被翻譯毀了一部好片」，另一派則覺得「情緒有到就好，沒那麼嚴重吧？」翻譯之爭蓋過電影本身。

最重砲火幾乎全對準Netflix版本字幕；不少觀眾直指字幕像是「日文→英文→中文，還忘了校稿」，導致整段對話前後邏輯直接斷線，還有「國一」和「高一」卻都被翻譯成「大一」。有人形容得超狠：「上一句在講蘋果，下一句突然變貢丸，完全牛頭不對馬嘴。」

日本動畫電影《一百公尺》海報。（翻攝自X）日本動畫電影《一百公尺》海報。（翻攝自X）

另外院線版字幕被大讚「有哲學、有層次、有日語語感」，Netflix版卻被罵到體無完膚。像是院線版本「焦慮不是敵人、人生因不確定而精彩、把生命押上，是一種選擇與覺悟」；Netflix版給人的感覺卻變成：「焦慮不用克服、人生就是會失去、為了榮耀，你要不要把命交出來？」

不過，也有觀眾表示，第一次看的版本就是Netflix版，「沒有覺得看不懂，也還是被感動到」。也有人認為，這類偏哲學性的台詞，本來就很難百分百對等翻譯，「就算是院線版，也只是另一種詮釋」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中