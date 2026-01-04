《一百公尺》上Netflix變翻譯災難 字幕之亂失控被罵翻

日本動畫電影《一百公尺》登上Netflix，翻譯字幕惹議。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本動畫電影《一百公尺》登上 Netflix，本該是粉絲開心重刷時刻，卻引爆另一場「百米衝刺級」論戰，諸多網友砲轟「字幕到底在翻什麼？」

電影才剛上線，社群立刻出現兩派聲音，一派高喊「被翻譯毀了一部好片」，另一派則覺得「情緒有到就好，沒那麼嚴重吧？」翻譯之爭蓋過電影本身。

請繼續往下閱讀...

最重砲火幾乎全對準Netflix版本字幕；不少觀眾直指字幕像是「日文→英文→中文，還忘了校稿」，導致整段對話前後邏輯直接斷線，還有「國一」和「高一」卻都被翻譯成「大一」。有人形容得超狠：「上一句在講蘋果，下一句突然變貢丸，完全牛頭不對馬嘴。」

日本動畫電影《一百公尺》海報。（翻攝自X）

另外院線版字幕被大讚「有哲學、有層次、有日語語感」，Netflix版卻被罵到體無完膚。像是院線版本「焦慮不是敵人、人生因不確定而精彩、把生命押上，是一種選擇與覺悟」；Netflix版給人的感覺卻變成：「焦慮不用克服、人生就是會失去、為了榮耀，你要不要把命交出來？」

不過，也有觀眾表示，第一次看的版本就是Netflix版，「沒有覺得看不懂，也還是被感動到」。也有人認為，這類偏哲學性的台詞，本來就很難百分百對等翻譯，「就算是院線版，也只是另一種詮釋」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法