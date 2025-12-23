自由電子報
娛樂 電視

張清芳罕上電視開金口！大咖影后平安夜當說書人

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS耶誕特別節目《聖誕愛無限 藝起有盼望》將於12月24日晚間10點，在TVBS42頻道溫馨登場，陪伴觀眾共度平安夜。今年節目以「盼望」為主題，透過音樂、故事與笑聲，為佳節注入療癒力量。

金馬影后張艾嘉擔任TVBS耶誕特別節目《聖誕愛無限 藝起有盼望》說書人。（TVBS提供）金馬影后張艾嘉擔任TVBS耶誕特別節目《聖誕愛無限 藝起有盼望》說書人。（TVBS提供）

節目再度邀請金馬影后張艾嘉擔任說書人，以溫柔沉穩的聲線揭開序幕，分享《平安夜》這首經典樂曲其實誕生於一個「並不平安的平安夜」，如何在危機中化為轉機。張艾嘉也有感而發表示：「在紛亂不安的時代，很多人需要被安慰，希望透過故事與音樂，帶給大家溫暖與平靜。」

歌壇天后張清芳久違回歸電視節目錄影現場。（TVBS提供）歌壇天后張清芳久違回歸電視節目錄影現場。（TVBS提供）

節目另一大亮點，則是歌壇天后張清芳久違回歸電視舞台，難得現身節目錄影現場演唱，一連獻唱《花雨夜》、《無價至寶》兩首經典名曲，歌聲溫潤動人。她感性透露：「真的很久沒有在節目現場演唱，回到這個熟悉又陌生的環境，在平安夜與大家見面，覺得特別溫暖。」

郭子乾、唐從聖 化身「寒國魚」、「李嗷」回歸《聖誕愛無限 藝起有盼望》，以幽默反差演出。（TVBS提供）郭子乾、唐從聖 化身「寒國魚」、「李嗷」回歸《聖誕愛無限 藝起有盼望》，以幽默反差演出。（TVBS提供）

延續去年引發熱議的《聖誕綻情室》單元，今年由郭子乾、唐從聖再度化身「寒國魚」、「李嗷」回歸，在《全民大悶鍋》導演謝念祖操刀下，以幽默反差的方式帶出節日寓意。節目更邀請不同黨派的來賓，包括徐巧芯立委、戴瑋珊與黃瀞瑩市議員，平安夜暫時放下立場，共同合奏《平安夜》，在笑聲中傳遞和解與包容的節日精神。

《聖誕愛無限 藝起有盼望》由白家綺、岑永康攜手主持，黃韻玲與「藝起發光」多位藝人輪番登台，從經典民歌到平安夜大合唱，並結合動畫、音樂與故事，營造如同大型團聚般的溫馨氛圍。更多感動內容，敬請鎖定 12 月 24 日晚間 10 點，TVBS 42 頻道，一起迎接最溫暖的耶誕夜。

