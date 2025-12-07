自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（直擊）NCT DREAM渽民請大巨蛋台粉吃火鍋！志晟被拱性感嚇壞：我要回家了

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團NCT DREAM昨天（6日）臺北大巨蛋開唱，他們火力全開帶來多首歌舞表演，7名成員更是中文連發，渽民還數度轉頭要辰樂給他打PASS，最後渽民竟以中文說：「請你們吃火鍋！」掀起全場粉絲尖叫聲。仁俊則透露，表演結束後要吃好吃的，且是威神V的揚揚幫忙準備的，可見雙方的好交情。

NCT DREAM首次登上大巨蛋演出，粉絲舉手幅力挺到底。（翻攝自X）NCT DREAM首次登上大巨蛋演出，粉絲舉手幅力挺到底。（翻攝自X）

NCT DREAM的演唱會延遲40多分鐘開場，不過Mark、仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟一登場，全場粉絲全部都活過來了，他們以《BTTF》、《Déjà Vu》、《Ridin'》及《Boom》等歌曲開場，結果第二、三首歌，楷燦的麥克風就壞掉，可惜沒有聽到他的高音，所幸到《ISTJ》就恢復正常，仁俊完美高音嗨翻全場。

成員一一自我介紹，Jeno以中文表示：「大家好，我是小狗，大家想我們嗎？真的嗎？我也是！」渽民則看著大巨蛋表示，「今天這個空間很大，這麼多人來真的很謝謝你們，希望今天直到最後能夠玩得開心，希望今天無論是眼睛或者機器都可以收藏好好嗎？」接著他用中文說：「你們吃飯了嗎？不吃飯了？蛤不吃飯？沒吃飯不行，不好！多吃！知道了嗎？知道了嗎？」

Jeno還嗆他：「你真的懂剛剛是什麼意思嗎？」Jeno又用中文回應：「可以，是是是，不管怎麼樣直到最後都很開心，加油！加油！加油！」志晟則是邀請粉絲應援，結果粉絲不知道是沒聽懂還是沒準備好，似乎有些掉漆，還要志晟自己緩頰：「可能太久沒做了，忘記了那個感覺了吧！」事後Threads網友討論才得知，粉絲對於要回應「牛逼」還是「啊伊古」爭論不休。

辰樂非常感謝在台灣NCTzen來看演唱會，表示「你們看上去不是很開心」，接著大喊：「NCT DREAM帥不帥！可不可愛！謝謝大家的肯定，你們的肯定給我們的演唱會帶來很大的力量，我們會給大家展現更多有趣好看的舞台，只有一場不要留下後悔遺憾。」仁俊透露，他們表演的新歌《Beat It Up》服裝不一樣，特別準備獻給台北粉絲們。辰樂也進一步指出，這首新主打歌目前只在音樂節目演出，不過這是第一次在演唱會上表演，希望大家喜歡。

NCT DREAM渽民擁有魔鬼的身材、天使的臉孔，老天爺真是不公平。（讀者提供）NCT DREAM渽民擁有魔鬼的身材、天使的臉孔，老天爺真是不公平。（讀者提供）

他們在演唱《You》時，全場開啟手機燈，讓成員們大讚很漂亮。接著有Jeno、渽民Dance Break的《Stronger》更是掀起表演高潮，兩人脫掉上衣，露出堅實臂膀，讓大巨蛋爆出尖叫聲。Mark表示想要詢問台北粉絲的喜好，以尖叫聲判斷喜歡可愛還是性感，最後當然是性感獲勝，辰樂還用手摸渽民的手臂，被成員吐槽：「你驕傲什麼，又不是你把他們養大！」

辰樂還爆料，在大家討論性感時，志晟似乎在一旁準備，現場粉絲大喊「朴志晟」，楷燦還推弟弟到延伸舞台最前面展現性感，最後志晟隨便比劃幾下，就害羞地喊著「我要回家」逃回主舞台。接著楷燦又cue Mark，Mark作勢扯了衣服，接著換楷燦賣弄性感。

NCT DREAM的志晟被拱耍性感，結果比劃了幾下就衝回哥哥的懷抱。（讀者提供）NCT DREAM的志晟被拱耍性感，結果比劃了幾下就衝回哥哥的懷抱。（讀者提供）

他們昨天帶來《Candy》、《Moonlight》、《Broken Melodies》、《Hot Sauce》等歌曲。在演出尾聲，Mark表示沒有好好學中文很抱歉，「這不是藉口，我真的很抱歉，但我想要跟大家更親近一點的心是有的，之後會慢慢地學，大家小心感冒，你們的愛是特別的。」Jeno則表示，一起度過的時間長或短不重要，「你們是給予我們力量的存在，下次還會再見面嗎？一會見！」此話一出又立刻被辰樂糾正：「是下次見才對。」

仁俊感謝工作人員付出很多努力，才能把演唱會做得這麼好，「最重要的是謝謝你們在我們身邊支持我們，以這種方式給我們更多力量，相信在座各位也有很累的時間，希望能想起我們今天，希望大家越來越年輕，漂亮、帥、賺更多錢、少工作。」

NCT DREAM渽民、Jeno對視微笑，掀起全場歡呼聲。（讀者提供）NCT DREAM渽民、Jeno對視微笑，掀起全場歡呼聲。（讀者提供）

渽民是昨天最愛講中文的韓籍成員，「大家非常感謝你們，我的公主和王子，你們別喝酒，喝水！要多吃飯，不行（不吃飯）！對身體不好，可以嗎？」辰樂說一句，渽民說一句。渽民表示，能夠見到公主和王子非常幸福，雖然只有一天，不過很開心大家能夠來到DREAM STAGE。

渽民表示，感覺要趕快學中文，不過聲調最讓他害怕，「我以後說中文，說錯了要教我，不能笑喔，這裡有很多中文老師，我會跟NCTzen學習的。」志晟則是有感而發，表示想要做個好人，「先成為永遠的好人，但不容易，我呢，想要成為只專屬於你們的好人，我要做好的人。」

NCT DREAM表演十分精彩。（讀者提供）NCT DREAM表演十分精彩。（讀者提供）

楷燦說：「你們今天把這邊坐滿，太開心了，聲音有點啞，今天很開心，回家好好休息。」他要粉絲等他們，最後無厘頭用中文說「恭喜發財」。

辰樂表示，最後一個發言感覺很有壓力，他表示前天到了台北進行簽售，聽到有些人從出道以來、喜歡他們9年，也有剛入坑的，「感覺非常神奇，每一位粉絲都非常珍貴，沒有太多機會展現我們的舞台、演唱會，互聯網啊、微博及YouTube，但是看到我們真人，在演唱會上親身經歷LIVE氛圍不一樣。希望有更多機會帶來好聽的歌，希望大家耐心等待，我們不會辜負大家的期待，希望盡快再見。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中