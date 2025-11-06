自由電子報
娛樂 最新消息

安妮赴韓奪亞洲模特兒大賞！感謝台灣陪她成長14年

安妮獲頒「Model Star Award」亞洲模特兒之星。（伊林娛樂提供）安妮獲頒「Model Star Award」亞洲模特兒之星。（伊林娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕俄羅斯女星安妮日前赴韓國江原道出席「20th Anniversary of the Asia Model Festival」亞洲模特兒大賞頒獎典禮，榮獲「Model Star Award」模特兒之星獎項。她上台以英文致詞，特別感謝台灣：「台灣，我摯愛的家，一個接納我、給我成長空間，讓我有機會展現熱情自我，同時參與有意義的事。」返台後談起得獎心情，安妮開心表示，今年是她來台第14年、又剛好是生日月，「對我來說，這個獎項是演藝成績單，也是最棒的生日禮物！」

安妮說，這個獎項是她最棒的生日禮物。（伊林娛樂提供）安妮說，這個獎項是她最棒的生日禮物。（伊林娛樂提供）

她在台上除感謝經紀公司伊林娛樂，也感謝所有陪伴她走過這段旅程的人，「因為你們的支持，我才能站在這裡，讓我有機會回饋世界。」安妮近年積極投入公益，推動在世界偏鄉設立藝術學校，讓更多有夢想的孩子能學跳舞、畫畫、唱歌等才藝。她說：「我像夢一樣站在這裡，但也體悟到責任重大，藝人透過聲量和影響力，可幫助他人散播愛。」

安妮在台上宣揚她的慈善公益計劃。（伊林娛樂提供）安妮在台上宣揚她的慈善公益計劃。（伊林娛樂提供）

安妮透露，上台前既興奮又緊張，她是第一位上台領獎的藝人，獲得滿場掌聲。同行的還有「2025伊林璀璨之星」模特兒組冠軍饒語書、曹文綺，兩人也受邀走秀，曹文綺更拿下「亞洲品牌模特兒大獎」。

2025伊林璀璨之星男女模冠軍饒語書（右）、曹文綺受邀參加「亞洲模特兒大賞頒獎典禮」。（伊林娛樂提供）2025伊林璀璨之星男女模冠軍饒語書（右）、曹文綺受邀參加「亞洲模特兒大賞頒獎典禮」。（伊林娛樂提供）

伊林璀璨之星女模特兒冠軍曹文綺（右）赴韓獲「品牌獎」，左為男模饒語書。（伊林娛樂提供）伊林璀璨之星女模特兒冠軍曹文綺（右）赴韓獲「品牌獎」，左為男模饒語書。（伊林娛樂提供）

談到這趟韓國之行，安妮笑說自己幾乎是「空中飛人」行程，前一天還在台灣工作，結束後直奔機場飛韓國，下機又轉車4小時抵飯店，「到飯店已凌晨4點，稍微睡一下就起床自己梳化，下午出席頒獎典禮，晚上吃完飯又趕車回機場。」她還自己動手做造型，為此事先向髮型師學習技巧。

安妮補充，今年她為推廣公益、籌建藝術學校曾長期待在海外，回台後工作邀約不斷，「真的很感受到被需要！」她透露接下來即將進劇組拍戲，並忙著準備「走鐘獎」紅毯禮服。她開心表示，妹妹Lena是旅遊YouTuber，今年入圍6項，「我今年是以妹妹助理的身份到場，要幫她拍照、陪她走紅毯。」她笑說，全家都很開心，「妹妹來台也10年了，我們各自努力、都被肯定，真的很棒！」

