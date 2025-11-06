于朦朧爆慘死真相！中國狗仔還原「案發始末」：7月就預謀

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日驚傳身亡，警方火速以「意外墜樓」結案，卻被網友抓包疑點連連，掀起一波「不相信是意外」的討論潮。更離奇的是，知名狗仔「名偵探小宴」竟在官方消息發布前，就提前爆出相關細節；加上早在7月網路上就曾出現「有2000萬粉絲的藝人將出事」的貼文，時序對照後，讓外界毛骨悚然。

根據「名偵探小宴」爆料，案發前一天，也就是9月10日，于朦朧與五、六名好友在朋友家聚會，凌晨2點回房休息並反鎖房門。沒想到清晨6點，眾人驚覺他失蹤，卻在樓下發現遺體。傳出他口袋裡放著兩只朋友的勞力士手錶，而窗戶紗網還被「從內部扣緊」，現場詭異異常。不過這篇爆料文隨後在微博神祕消失，帳號也陷入靜默，讓輿論更加懷疑「有人動了手腳」。

于朦朧死因至今仍撲朔迷離。（翻攝自微博）

目前「于朦朧事件」在微博上幾乎遭全面封鎖，相關關鍵字難以搜尋，但仍有大批粉絲透過海外社群平台持續轉傳資料，希望案件能被重新調查。據悉，已有超過64萬人加入「為于朦朧討公道」的連署行動，要求官方公開完整監視畫面與案情細節，替他討回清白。

不少粉絲留言表示：「不求炒作，只求真相」、「于朦朧值得被公正對待。」外界也分析，此案結案過於倉促、現場疑點眾多，再加上提前爆料與音檔流出等爭議，使警方的「意外說」難以讓人信服。

