唐美雲挑戰極限「變身」 演三角戀太夯「加開總統包廂」

唐美雲（左）在《夢在海潮那邊》飾演「蔡牽媽」。（台中國家歌劇院提供）唐美雲（左）在《夢在海潮那邊》飾演「蔡牽媽」。（台中國家歌劇院提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐美雲歌仔戲團年度旗艦製作《夢在海潮那邊》，自10月初於高雄衛武營國家歌劇院首演以來好評不斷，上週登上國家戲劇院舞台，持續獲得熱烈回響。場場座無虛席，更特別加開「總統包廂」座位以回應觀眾支持，顯示精緻歌仔戲在當代舞台上具有強大魅力。

唐美雲（左）在《夢在海潮那邊》變男變女談三角戀。（國家兩廳院提供）唐美雲（左）在《夢在海潮那邊》變男變女談三角戀。（國家兩廳院提供）

唐美雲劇中飾演「蔡牽媽」一角，變男變女談三角戀，角色歷經人生波瀾，展現堅毅與信念的力量。她一改以往的行當風格，以內斂卻強韌的表演節奏，演繹人物在時代洪流中的抉擇與承擔。唐美雲以精準的唱腔、穩健的節奏與細膩情感，將角色的歷史重量與人性深度融為一體，使全場觀眾深受感動。

唐美雲在《夢在海潮那邊》角色歷經人生波瀾，展現堅毅與信念的力量。（國家兩廳院提供）唐美雲在《夢在海潮那邊》角色歷經人生波瀾，展現堅毅與信念的力量。（國家兩廳院提供）

《夢在海潮那邊》演出結束後集體大合照。（唐美雲歌仔戲團提供）《夢在海潮那邊》演出結束後集體大合照。（唐美雲歌仔戲團提供）

多年來，唐美雲致力於推動「精緻歌仔戲」理念，持續以高品質製作與當代思維深化作品內涵。從大型劇場演出到青年演員培育，她始終親自參與、傳承經驗，推動歌仔戲在現代社會中延伸出新的生命力。唐美雲表示：「每一次創作，都是一次對傳統的再詮釋。只要觀眾願意走進劇場，我就願意繼續創作，讓歌仔戲在當代舞台上持續發光。」《夢在海潮那邊》將於12月6、7日於台中國家歌劇院登場。

