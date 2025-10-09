自由電子報
娛樂 最新消息

童星誤入歧途被折磨！顏正國癌逝享年50歲 方順吉曝光私密訊息

方順吉感性追悼顏正國。（翻攝臉書）方順吉感性追悼顏正國。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕顏正國前天（7日）因肺腺癌病逝，享年50歲。他12歲便以電影《好小子》系列走紅，卻一度誤入歧途，出獄後浪子回頭重返演藝圈，成為許多人心中的勵志典範。與他有相似人生經歷的台語歌手方順吉，得知前輩離世感觸萬千，特地公開兩人當年互相勉勵的私訊，哀悼前輩離苦得樂。

童星出身的方順吉曾紅極一時，長大後因爲染毒遭逮入獄，最終痛改前非重新回到歌唱舞台。方順吉透露，早在2012年就曾主動傳訊給顏正國，「記得好像是您剛出來不久，突然想到就傳了個訊息給您，互相勉勵一下。」沒想到顏正國也親自回覆，感謝他的關心與鼓勵，讓他印象深刻。

方順吉公開當年勉勵顏正國的私密訊息。（翻攝臉書）方順吉公開當年勉勵顏正國的私密訊息。（翻攝臉書）

得知顏正國病逝後，方順吉昨感性發文：「我們都是從小在這個環境長大的，也都是小時候就聲名大噪過。只有我們這些有過相同經歷的人，才明白下半輩子要承受那句『小時了了，大未必佳』的折磨。」

方順吉回憶，當年看到顏正國憑電影《角頭》翻紅，內心非常激動，對於前輩病逝深感不捨。

