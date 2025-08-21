晴時多雲

娛樂 最新消息

張惠妹真實版《灰姑娘》！Sam放閃14年戀情成最佳註解

〔記者邱奕欽／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹與圈外男友「Sam」姚善鏞交往14年感情依舊甜蜜，沒想到Sam今（21日）則曬出阿妹的海邊悠閒照，但最引人矚目的並非照片，而是他特別搭配的背景音樂，正是阿妹的經典歌曲《灰姑娘》，讓外界直呼「比放閃更浪漫」。

Sam（右）以《灰姑娘》背景音樂向張惠妹感性告白。（組合照，翻攝自IG）Sam（右）以《灰姑娘》背景音樂向張惠妹感性告白。（組合照，翻攝自IG）

Sam分享甜蜜對話，阿妹突然問「我還有什麼沒有照顧到、什麼沒有做到？」他則回應「是時候把愛多留一點給自己了。」這段溫柔互動，加上《灰姑娘》歌詞中「等到了尋找我的他」的意境，宛如將2人的真實愛情搬進歌曲場景裡，讓粉絲直喊「原來灰姑娘就是阿妹！」

Sam（左起）早就獲張惠妹妹妹Saya等家人的認可。（翻攝自IG）Sam（左起）早就獲張惠妹妹妹Saya等家人的認可。（翻攝自IG）

事實上，《灰姑娘》自發行以來便成為阿妹代表作之一，唱的正是女性在愛情中等待與收穫的心境。如今由Sam親自挑選作為放閃配樂，不僅顯示他對阿妹音樂的認同與珍惜，也讓14年的戀情多了一層「歌詞成真」的浪漫註解，他更早就獲張惠妹的妹妹Saya等家人的認可。

點圖放大header
點圖放大body

