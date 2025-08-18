黃金單身漢大盤點！金鐘國出局後 誰下一個空降戀愛界？

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕素有「萬年單身」形象的金鍾國，今（18）日突然拋出閃婚震撼彈，立刻引爆韓國娛樂圈與粉絲熱議。這位因《Running Man》走紅的「肌肉歌手」，多年來專注事業、不婚不戀的形象早已深入人心，如今脫離單身行列，也讓外界再度聚焦韓國演藝圈內至今仍保持未婚的「黃金單身男神」。以下就帶您盤點「黃金單身男神」宋承憲、李棟旭、孔劉等三位代表，看看他們的感情現況。

宋承憲

宋承憲自爆女兒奴，遭觀眾笑翻。（翻攝自IG）

出道30年且48歲的宋承憲，被視為韓國演員代表人物之一，過去和宋慧喬、孫藝真、李沇熹等女星都曾傳出緋聞，其中最受矚目的莫過於與中國女星劉亦菲的跨國戀情。兩人2015年公開認愛，卻在2018年畫下句點，成為劉亦菲演藝生涯中唯一公開承認的男友。

雖然宋承憲感情路坎坷，但他仍不掩飾對婚姻的憧憬，他去年在節目《劉QUIZ》上分享，結婚一事是目前的重要大事，也希望自己婚後能有一個可愛的女兒。關於還沒結婚就自爆「女兒奴」的他，讓觀眾紛紛笑到翻掉。

李棟旭

李棟旭享受一人世界，節目宣傳期間還公開徵友。（翻攝自IG）

43歲的李棟旭在粉絲眼裡就是一位高冷男神，實際上他透露自己非常享受一個人的世界。去年在節目《藉口GO》中，他直言覺得戀愛太過麻煩，加上自己個性內向，總是難以踏出第一步與異性相識，就這樣不知不覺就過了接觸不到異性的年紀。

儘管如此，李東旭仍抱有婚姻夢，他在電影《首爾單身日記》宣傳期大方「徵友」，還真誠表示自己很會做家事，令人好奇到底有沒有徵到屬於自己的好姻緣。

孔劉

孔劉直言私底下難相處，爆自己透過演戲體驗戀愛。（翻攝自IG）

46歲的孔劉同樣是韓國演藝圈的黃金單身漢，他曾坦言，年輕的時候有過想成為人父的夢想，但隨著年紀增長，他發現自己個性內向害羞，不是戀愛中果斷、勇敢的類型，讓他覺得自己不太適合談戀愛。

孔劉在節目《劉QUIZ》上也表示，雖然外界認為他是完美男神，但現實生活中的自己話少、難相處。正因如此，他覺得演戲特別有趣，可以透過角色來體驗那些在現實中難以接觸的戀愛體驗。

