黃氏兄弟哲哲遇「嚴重車禍」！瑋瑋趕到現場全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕200萬網紅黃氏兄弟「瑋瑋」黃挺瑋與Ozone林佳辰共同創作和合唱全新單曲《沒有寫下的永遠》，MV則由黃氏兄弟的哲哲及新生代女星許莉廷主演，兩人頂著酷熱天氣在悶熱的車子中演出，瑋瑋和林佳辰反而悠哉地在晚上場景才現身，帥氣演出對嘴鏡頭，讓瑋瑋和林佳辰由衷謝謝他們的辛苦演出。

瑋瑋、林佳辰合作新歌。（索尼提供）

《沒有寫下的永遠》MV是一段帶有遺憾的青春戀曲，哲哲和許莉廷飾演對彼此有感覺、有些曖昧的好朋友，因許莉廷回台灣暫住哲哲家，讓感情再升溫，但彼此心中的愛卻始終於沒有說出口，許莉廷就找到住處搬走了，而哲哲在送走許莉廷的回程途中竟遭遇一場嚴重車禍。

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哲哲、許莉廷擔任ＭＶ男女主角。（索尼提供）

哲哲和許莉廷當天一早就開始拍攝，並在下午最炎熱的時間拍哲哲開車載許莉廷的戲，哲哲透露，用來拍攝的車子已經準備報廢，所以也沒有空調，兩人就如同烤乳豬般坐在車子裡談情說愛，哲哲笑說：「這場戲拍完，衣服裡的內搭背心已經溼到可以擰出水來，連內褲也溼了。」直呼：「我真的快中暑了，大家有聽過『車內中暑』嗎？」

瑋瑋、林佳辰合作新歌。（索尼提供）

瑋瑋和林佳辰則是微涼的晚間才現身，一到拍攝現場，就見到導演正安排哲哲的翻車場面，覺得十分震撼，瑋瑋和林佳辰就站在翻車現場拍對嘴，上演了「後面有車」的畫面，林佳辰還搞笑說：「我還以為哲哲會一直待在翻過來的車子裡面，讓我們拍唱歌畫面，他就必須倒立著拍，原來沒有，有點可惜。」兩人都大呼：「辛苦我們的男女主角了，感謝他們的付出，讓《沒有寫下的永遠》MV更有可看度了！」

瑋瑋和哲哲正積極準備7／26在北流舉行的「返校日8：無限」演唱會，當天要與「黃豆」們留下最難忘的回憶。

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