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學霸女優「真空」看大聯盟 深溝福利網友看傻

台灣AV女優魏喬安因考上台大人類學系而聲名大噪。（組合照，翻攝自X）台灣AV女優魏喬安因考上台大人類學系而聲名大噪。（組合照，翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優魏喬安於2023成功錄取台大人類學系，一時聲名大噪，更獲得「學霸女優」之稱。目前身在美國的她，今（4日）PO出一張自己去看大聯盟球賽的照片，只見她在觀眾席身穿洛杉磯道奇隊球衣，不過裡面居然沒有穿內衣！照片中她球衣釦子全開，大方露出深邃的胸口線條和腹部肌膚，下身則搭配緊身牛仔褲，讓網友們鼻血狂噴。

魏喬安在美國觀看大聯盟球賽，不忘拍攝辣照。（翻攝自X）魏喬安在美國觀看大聯盟球賽，不忘拍攝辣照。（翻攝自X）

魏喬安在美國觀賞大聯盟球賽，不忘在觀眾席給網友們「放福利」，她身上穿著洛杉磯道奇隊3號球衣，不過扣子是一顆也沒有扣上，裡面更是沒有穿內衣，大方展露深邃的事業縣，傲人上圍簡直呼之欲出，讓人難以移開目光。

魏喬安過去曾為了「支持性工作者全面除罪化」徒步環島。（翻攝自X）魏喬安過去曾為了「支持性工作者全面除罪化」徒步環島。（翻攝自X）

魏喬安曾經因為考上台大人類學系而引起熱議，她幽默表示，還好是先當AV女優才考上台大，不然就會變成去當AV女優的台大生，兩者差距很大；她過去也曾為了「支持性工作者全面除罪化」徒步環島，訴求讓性工作者不必躲在陰影，進而保障工作權益。

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