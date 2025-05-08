486先生挺政府 曝台幣升值背後原因

新台幣匯率經過2日暴力升值後，前天收在30.28元兌1美元、貶值1.35角，終止連6升。（中央社）

〔記者林南谷／台北報導〕總統賴清德表示，台美關稅談判未觸及匯率議題，但國民黨立委王鴻薇引述媒體報導稱，南韓央行總裁李昌鏞指美國施壓亞洲國家升值，此說打臉賴總統。民進黨昨反批，國民黨一再散播假訊息，恐對匯率造成不當波動、造成投資人損失，國民黨承擔得起嗎？

民進黨發言人吳崢昨召開記者會指出，賴總統、央行總裁楊金龍，以及關稅談判小組召集人、行政院副院長鄭麗君已多次公開強調，台灣和美國目前的談判並未觸及匯率議題。王鴻薇聲稱李昌鏞打臉賴總統，但中經院院長連賢明特別找到王引用的韓聯社報導，並翻譯韓文，發現根本不是王鴻薇所指「美國逼迫南韓升值匯率」，兩者說法天差地遠。

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團購電商名人「486先生」陳延昶7日晚間也在臉書發文力挺政府，他指出這幾天台幣突然升值，美元跌得讓人心慌，網路上也冒出一堆聲音在攻擊總統賴清德，什麼「執政無能」、「經濟要崩潰」。

486先生表示，看到這些言論我只能搖頭，「匯率這種事，不是總統喊一句話就能升或貶的，那得有多大尾才辦得到？這次台幣升值，其實背後有幾個明確的市場因素在推波助瀾。」他首先分析，美國聯準會（Fed）在2024年9月啟動降息循環，市場預期2025年可能再降息1至2次，基準利率可能從目前的4.25%-4.5%進一步下調。美元指數（DXY）從2024年底的約103點跌到2025年5月初的99點左右，顯示美元對主要貨幣走弱。美元一軟，台幣自然相對強勢。

其次，486先生分析外資對台股的熱情簡直像點了把火，2025年5月2日，外資單日買超台股超過3800億台幣，創下近年新高。這些外資要進場買股票，得先把美元換成台幣，需求一增，台幣匯率哪有不升的道理？根據台灣證交所數據，2025年以來，外資淨流入台股已超過1.2兆台幣，特別是半導體和AI相關產業，台積電、聯發科這些龍頭股吸金力超強。

再者，他也指出很多出口廠商看到台幣升值，擔心匯損，於是趕緊把手上的美元換成台幣。根據市場報導，5月5日當天，台幣兌美元盤中一度衝到29.595元，創下3年新高，單日升幅高達3.07%。這種恐慌性拋匯讓匯率波動更快，出口商的動作就像火上加油。



至於有人說這是民進黨害的，486先生無奈表示：「這種說法不是不懂經濟，就是故意在帶風向。台幣從5月2日的31.06元升到5月5日的29.595元，短期升值近4.5%，確實讓出口商壓力大。像紡織、機械這些仰賴美元結算的產業，匯兌損失可能讓第二季財報不太好看。但這是全球資金流動和市場預期下的結果，硬要甩鍋給政府，邏輯根本不通。」

486先生直言，這波台幣升值是國際資金移動的結果，不是誰喊口號喊出來的，「數據告訴我們，外資對台灣經濟有信心，台股表現亮眼，熱錢才會湧進來；當然，出口商得咬牙撐過這波匯損壓力，但這也是市場優勝劣汰的一部分，與其在那邊喊經濟崩潰，不如冷靜看看趨勢。」

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