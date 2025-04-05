謝欣穎認曾想當媽 鬆口「痛苦經歷」：有他就夠了

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言主持鏡電視《誰來演戲》第二季，本週與好姊妹謝欣穎一如往常見面聊天，兩人大談第一次認識的過程，以及即將奔四後的人的人生轉變。

劉品言說提到自己現在不想承擔其他的人的情緒，謝欣穎相當認同，還說以前的她都會把別人的情緒放在心裡，別人發洩完了沒事，但身為演員的她卻會共感吸收，現在的她要學習不再照單全收，謝欣穎說：「我開始決定要對自己好一點」。

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謝欣穎說因為即將奔4，讓她在心境上有很大的轉變。（鏡電視提供）

現在的謝欣穎不再用一年至少要一個作品要求自己，也不再為得不得獎失落，現階段的她覺得把戲演好最重要，有入圍就很開心了，不再強求。

節目中，謝欣穎也談到之前參與演出的《我們與惡的距離2》一劇，去年底在新加坡的宣傳發佈會上，光是看到劇情片段跟劇照，就讓她當場鼻酸，她說因為這次角色帶給自己的東西，「真的是我這幾年來最痛苦的」。

謝欣穎也說到這幾年因為即將奔4，她在心境上有很大的轉變，學會勇敢面對而不再是逃避，尤其是在演出角色上，從覺得「可能無法勝任」到「應該會是一個滿好玩的角色」，像這次《我們與惡的距離2》的角色，如果在20幾歲時她會選擇逃避不接，而現在的她就會勇於挑戰。

劉品言（左）與謝欣穎是相識多年的好朋友。中為謝欣穎愛犬Cooper。（鏡電視提供）

謝欣穎提到狗兒子Cooper則是一臉甜笑，在《我們與惡的距離2》殺青後，她就把全部心力放在照顧當時還不到三個月大的Cooper身上，意外讓她快速地脫離角色帶來的痛苦狀態。

謝欣穎心懷感激的說：「我覺得他是老天爺派來撫慰我的心靈的」。謝欣穎也說到跟Cooper個性很合得來，因為Cooper很有靈性外，也很懂得看她的臉色，而自己也是看Cooper的眼神就知道牠想要什麼。她表示32、33歲曾經特別想當媽媽，如今「有牠就夠了」，足見她對狗兒子相當疼愛。

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