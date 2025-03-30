頂流天后鄧紫棋住上億豪宅 搭地鐵被野生捕獲

鄧紫棋在地鐵車廂內被野生捕獲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕33歲華語小天后「G.E.M.」鄧紫棋有「宇宙巨肺」之稱，近年愛情事業兩得意，與小2歲富三代造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）交往約6年，感情穩定。

鄧紫棋前年在中國舉行49場巡迴演唱會，傳她半年狂吸5億港幣（約29.83億台幣）酬勞，更被港媒爆料以8500萬港幣（約3億5千萬台幣）購入跑馬地豪宅，沒想到還被野生捕獲搭地鐵代步，親民又可愛。

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被女粉絲要求，鄧紫棋大方合影。（香港星島日報）

有網友以「在地鐵偶遇鄧紫棋」發文，曝光在地鐵車廂內見到頭戴黑色鴨舌帽、身穿白色長袖T恤的鄧紫棋，當時在地鐵車廂內十分擁擠，個子不高的鄧紫棋靜靜地站在人群中，目擊粉絲感動說：「雖然已刻意拉低帽子，但以她的超高人氣，絕對不可能逃過大家的法眼。」

很快地鄧紫棋被認出，粉絲主動和她攀談並要求合照，雖然車廂幾乎人貼人，鄧紫棋表情帶點錯愕下，仍然親民地拍照，展現親民另一面。

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