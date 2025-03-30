晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

頂流天后鄧紫棋住上億豪宅 搭地鐵被野生捕獲

鄧紫棋在地鐵車廂內被野生捕獲。（香港星島日報）鄧紫棋在地鐵車廂內被野生捕獲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕33歲華語小天后「G.E.M.」鄧紫棋有「宇宙巨肺」之稱，近年愛情事業兩得意，與小2歲富三代造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）交往約6年，感情穩定。

鄧紫棋前年在中國舉行49場巡迴演唱會，傳她半年狂吸5億港幣（約29.83億台幣）酬勞，更被港媒爆料以8500萬港幣（約3億5千萬台幣）購入跑馬地豪宅，沒想到還被野生捕獲搭地鐵代步，親民又可愛。

被女粉絲要求，鄧紫棋大方合影。（香港星島日報）被女粉絲要求，鄧紫棋大方合影。（香港星島日報）

有網友以「在地鐵偶遇鄧紫棋」發文，曝光在地鐵車廂內見到頭戴黑色鴨舌帽、身穿白色長袖T恤的鄧紫棋，當時在地鐵車廂內十分擁擠，個子不高的鄧紫棋靜靜地站在人群中，目擊粉絲感動說：「雖然已刻意拉低帽子，但以她的超高人氣，絕對不可能逃過大家的法眼。」

很快地鄧紫棋被認出，粉絲主動和她攀談並要求合照，雖然車廂幾乎人貼人，鄧紫棋表情帶點錯愕下，仍然親民地拍照，展現親民另一面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中