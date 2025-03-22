小優亮出胸器「cosplay求愛」 慘遭無視尷尬下場曝光

小優鬧出大嘴巴風波後神隱。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小優近期被爆出造謠、大嘴巴風波，遭老闆吳宗憲震怒解約，目前處於神隱狀態。不過在她出事前，是許多綜藝節目的座上賓，部分節目的存檔陸續播出，可見她曾提到為了心儀對象，火辣cosplay空姐卻慘遭對方無視，尷尬原因曝光。

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小優曾在節目《甄心分享小琳鐺》分享，當時為了吸引心儀對象注意，在萬聖節派對上精心裝扮，穿上一身空姐制服搭配膝上靴，頭上更戴著小惡魔髮飾，辣露傲人上圍及絕對領域，小優激動喊道，「把凶器都帶出來囉，那天長輩兩個都請出來」，並透露當天的短褲甚至短到快要走光，「如果我一坐下來，如果不夾緊是會出事的喔」。

小優曾透露自己為了吸引心怡對象辣扮空姐，卻遭對方冷漠無視。（翻攝自YT）

小優心想做好萬全準備，勢必能引起對方注意，沒想到在現場，心儀對象冷淡不領情，甚至小優想點歌合唱也被拒絕，「那天出來他就是雙眼都不看我，一直跟別人聊天」，隨後她鼓起勇氣，決定打破砂鍋問到底，才知道原來男方不喜歡搭飛機、看到空姐就害怕，得知真相後的小優只好自認倒楣，「三百六十行，我偏偏選到一個他害怕的」，之後隨著雙方逐漸不再聯繫，這段情也就不了了之。

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