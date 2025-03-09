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娛樂 最新消息

GOT7隊長賣肉炫腹！JAY B抓包台粉「尖叫對嘴」丟麥離場

JAY B退伍後首度來台，與台粉共度美好的夜晚。（記者王文麟攝）JAY B退伍後首度來台，與台粉共度美好的夜晚。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團GOT7隊長「JAY B」林在範今天（9日）在台北國際會議中心開唱，他數度抱怨粉絲太小聲，卻在他展現性感時，全場爆出驚人尖叫聲，讓JAY B笑說台粉果然是喜歡性感。

JAY B先以中文自我介紹，表示感覺來到台北國際會議中心已經是很久以前，「我自己有來過，團體也來過，這裡有很多不同的回憶，今天也要累積新的回憶！」不過他發現粉絲聲音太小，作勢要離場，還抓包有粉絲只是「對嘴」尖叫，搖搖頭稱「這樣不行喔」，要大家除了蹦蹦跳跳，也要一起尖叫。

JAY B帶來超過20首歌曲，展現既性感又充滿活力的多樣魅力。（記者王文麟攝）JAY B帶來超過20首歌曲，展現既性感又充滿活力的多樣魅力。（記者王文麟攝）

接連唱跳《B.T.W》、《FAME》、《Livin'》及《The Way We Are》，JAY B展現超強的歌唱實力。在演唱《If You》前與粉絲練習，當JAY B大喊「你怎麼樣？」時，粉絲要回應「I Like」，不過粉絲聲音似乎太小，JAY B一度丟下麥克風二度轉身，笑翻眾人。

JAY B傲嬌抱怨粉絲叫聲太小，數度作勢離場。（記者王文麟攝）JAY B傲嬌抱怨粉絲叫聲太小，數度作勢離場。（記者王文麟攝）

不過台灣粉絲似乎更喜歡性感的JAY B，在JAY B跳得香汗淋漓之後，現場尖叫聲震耳欲聾，JAY B笑說：「果然台灣粉絲是認可我的性感的吧！」詢問粉絲是否喜歡性感？全場粉絲幾乎都舉手，JAY B強調自己一直都很熱情唱跳，但身體年齡不會騙人，因此很努力在鍛鍊體力，更透露在表演前已經運動過。沒想到台灣粉絲大喊要JAY B曬出好身材，讓JAY B急得喊「沒有要給你們看！Take it easy！」

JAY B與粉絲互動逗趣。（記者王文麟攝）JAY B與粉絲互動逗趣。（記者王文麟攝）

話雖這麼說，不過JAY B在演唱《In To You》時，竟換穿超性感服裝「露肉」，腰部挖空小曬腹肌，還與女舞者貼身熱舞。JAY B表示，自從知道要穿露腰的服裝之後，就很努力在練「側腹」，「反正我就是要對你們說！我（身材）管理的很好！我不會相信你們說『什麼樣子都喜歡』的謊言！」

這是JAY B退伍後首度來台，他強調下次還會再來，請粉絲不要太捨不得他，「這是有著重新開始意義的表演，希望今天對你們來說也是很好的回憶，下次也能繼續這樣見面。像上次表演一樣，這次表演也一樣，謝謝你們來聽我的音樂。」

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