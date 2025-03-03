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最美「星女郎」出爐？ 傳周星馳找迪麗熱巴合作《女足》

外傳迪麗熱巴可能在周星馳電影《女足》當中演出。（翻攝自IG）外傳迪麗熱巴可能在周星馳電影《女足》當中演出。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「喜劇之王」周星馳先前曾經大肆徵求演員，並放出準備開拍新片《女足》，消息一出所有人都覺得非常興奮。先前《全明星運動會》的采子就參加海選並進入到最後階段，據說最後一關就是和周星馳本人一對一面試，目前解果尚未出爐，但已有消息傳來，指周星馳已對中國女星迪麗熱巴送出邀請，希望她在《女足》中軋一腳，如果這是真的，那麼迪麗熱巴將成為最美星女郎。

導演周星馳有意開拍新電影《女足》，並未此展開海選。（本報資料照，記者胡舜翔攝）導演周星馳有意開拍新電影《女足》，並未此展開海選。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

32歲的迪麗熱巴擁有充滿異域風情的絕世美顏，近年在戲劇圈雖然努力演出，但仍未有代表作。這次傳出她有望接演《女足》或許也是對外宣告有心朝大銀幕發展。女足的男主角部分，一直未有定論，外界傳說最熱烈的兩名人選分別為王一博與張藝興，但都未得到證實。

迪麗熱巴是否真的會成為最美星女郎呢？關於此事迪麗熱巴方面目前仍未證實。

中國女星迪麗熱巴雖然努力耕耘戲劇領域，但目前仍未有代表作。（翻攝自IG）中國女星迪麗熱巴雖然努力耕耘戲劇領域，但目前仍未有代表作。（翻攝自IG）

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