《庶務二課》大姐大江角真紀子 近況罕見曝光

江角真紀子（左3）在《庶務二課》飾演大姐大「坪井千夏」，令人印象深刻。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕還記得《庶務二課》裡的大姐大「坪井千夏」？女星江角真紀子於2017年1月突然宣布引退，從此消失在演藝圈，沒想到銷聲匿季8年之後，近況在網路曝光，今年58歲的她不但大曬素顏，而且更令人驚訝的是，她的狀況根本可以稱得上「絕佳」。

江角真紀子（左）和女兒一起拍片。（翻攝自TikTok）

江角真紀子拍攝《庶務二課》大紅特紅，也在觀眾心目中留下深刻印象，沒想到2003年她嫁給《庶務二課》導演之後，兩人育有1子1女。2014年江角真紀子被爆料指使經紀人在前職棒選手長嶋一茂住家外牆噴漆醜聞，傳聞兩家孩子就讀於同一所幼稚園，因發生糾紛，江角真紀子疑似派人在長嶋一茂住家外牆噴上「笨兒子」，這件事嚴重創傷江角真紀子形象。之後，2017年她又爆出不倫疑雲，她本人堅持否認並發表聲明退出演藝圈，專心當個家庭主婦。

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江角真紀子素顏出鏡，一點都看不出來已經58歲。（翻攝自TikTok）

近期江角真紀子和女兒一起拍片，影片中女兒問她凍齡的秘訣，只見江角真紀子頂著素顏刻意靠近鏡頭，展示她白皙無瑕的肌膚，並透露自己的保養妙招是：做好防曬、注意飲食、大量喝水。網友看到影片相當經驗，表示她根本就是美魔女，就算58歲也看不出來歲月的痕跡。

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