賭王雙胞胎兒女又帥又美！搶看龍鳳胎熊貓被融化

何超蓮（右）與龍鳳胎弟弟何猷啟一起去探訪龍鳳胎熊貓。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕已故澳門賭王何鴻燊與三房陳婉珍所生的龍鳳胎何超蓮與弟弟何猷啟，外型一個漂亮一個帥，昨姊弟倆一起去探訪香港海洋公園大熊貓盈盈所生的一對龍鳳胎熊貓，搶先分享心得。

何超蓮分享她和龍鳳胎弟弟何猷啟一起去看龍鳳胎熊貓姊弟的合照，開心說：「率先跟熊貓雙胞胎寶寶『家姐』跟『細佬』見面了！」笑說：「跟龍鳳胎弟弟一起看龍鳳胎熊貓寶寶姐弟。」

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搶先看到龍鳳胎熊貓，何超蓮說：「牠們真的很可愛！圓呼呼的又很活潑調皮，還有小熊貓岀來加演哈哈。」網友也直呼太可愛了，同時也祝福何超蓮新年快樂。

出生在香港的龍鳳胎熊貓相當可愛。（翻攝自IG）

這對香港的龍鳳胎熊貓姊弟，要到2月中才會正式對外「見客」，目前也在為牠們命名中，之前海洋公園負責主管曾表示，「家姐」相對「溫柔文靜」，「細佬」的聲音則充滿雄性氣慨，這次何超蓮和弟弟一起去搶看熊貓，都被這對龍鳳胎姊弟的可愛融化了。

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