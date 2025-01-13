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黃少祺寒流跳海救子「這是宿命」 超慘下場曝光

黃少祺寒流拍攝《願望》跳海戲。（三立提供）黃少祺寒流拍攝《願望》跳海戲。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少祺在三立八點檔《願望》於女兒華千涵婚禮前夕遇家庭變故，兒子李家慶與準女婿鄒承恩意外落海，黃少祺需在體感不到10度的海水中睜眼進行救援，他坦言內心確實緊張，加上天氣寒冷、風又大，需長時間待在水中拍攝。由於穿著防寒衣容易浮起來，他需不斷保持沉在水中的狀態，打趣表示拍攝《願望》有很多「意外的幸福」，夏天拍溫泉場景，冬天寒流來時要連拍3天海底救援，他無奈說：「這就是宿命！」

黃少祺（右）在《願望》跳海救兒子李家慶。（三立提供）黃少祺（右）在《願望》跳海救兒子李家慶。（三立提供）

當被問及是否做好心理準備時，黃少祺說：「不需要做任何準備，因為任何準備都是無效的，只需直接跳下去即可。」偏偏拍攝時，他處於感冒的狀態，還有扁桃腺發炎，有濃濃的痰卡在喉嚨。

黃少祺（右）在《願望》跳海救兒子李家慶。（三立提供）黃少祺（右）在《願望》跳海救兒子李家慶。（三立提供）

黃少祺特意購買了防寒衣，但其他人都穿著長袖長褲的防寒衣，他只有短袖短褲防寒衣。他表示最擔心的是在水中無法呼吸，水下攝影要求至少能在水中閉氣20秒，但他自己最多只能憋氣5秒，但他仍相信能克服困難，成果一定非常精彩好看。他指出，最大的挑戰是在混濁的海水中睜開眼睛，因為游泳池中容易睜開眼睛，但在海中尤其是在天氣不佳時會更加困難。

黃少祺提到，自從知道要拍攝這些戲份後，他便開始準備潛水衣以禦寒，因為最近天氣非常寒冷，下海拍攝不是輕鬆的事情。在之前的一次拍攝中，工作人員也感受到海水的極度寒冷，這種條件對水性的要求非常高，再加上寒冷的天氣，增加了拍攝的難度，也會引發身體反應如抽筋等情況。

黃少祺（左）在《願望》跳海救兒子李家慶。（三立提供）黃少祺（左）在《願望》跳海救兒子李家慶。（三立提供）

最後導演也很貼心給了黃少祺一些額外的保暖措施，如腳底暖暖包，因為他一度感到腳和腳趾失去知覺。儘管如此，黃少祺仍然堅持完成拍攝任務，展現出高度的專業和敬業精神。黃少祺表示以前大學和朋友去游泳池游泳，曾看到一個小女孩快溺斃，他和同學一起去救她，因為救生員還很遠，就立刻衝過去救，「當時小女孩跑錯池，游到成人池比較深的地方。」

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