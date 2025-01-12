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有人你真惹不起！苦苓再勸徐巧芯

林秉文涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，現因潛逃出境並遭新北地院發布通緝。（資料照）林秉文涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，現因潛逃出境並遭新北地院發布通緝。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文因潛逃出境被新北地院發布通緝，近日與國民黨立委徐巧芯在臉書隔空交火，隨後徐巧芯發布不自殺聲明，引來作家苦苓發文提醒徐巧芯要小心，她則表示揭露真相、為民發聲背後風險很高，「我一直都知道，但我不怕。」

對於徐巧芯回應，苦苓今（12）日又在臉書發表《勸世歌》提醒徐巧芯：「巧芯巧芯別擔心，不會把你關靜音；你若偏偏找麻煩，魚死網破全部翻；翻出藍營一大串，害死同黨不划算；比比中指還可以，有人你真惹不起。」

相關新聞：徐巧芯臉書與林秉文筆戰  苦苓提醒「她」這點

由於林秉文被新北地方法院通緝後離境，隨後在臉書發文解釋，自己並非因司法問題而逃亡，需要時間處理事情，願意返台面對司法。對此，徐巧芯在臉書抨擊林秉文，質疑其「棄保潛逃叫做不逃避、坦然接受？」她批評司法單位對林秉文處置過於寬鬆，認為應採取更強硬的措施，如電子腳鐐監控和羈押禁見等，她還發表不自殺聲明。

而苦苓接著也發文表示「徐巧芯最好不要去惹林秉文，他不是一個會跟人吵架的角色。他會『解決』問題！」，警告徐巧芯不要輕易招惹林秉文。

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