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娛樂 音樂

掰了林俊逸！趙詠華升格師姑 身旁冒出25歲小鮮肉

〔記者陽昕翰／台北報導〕25歲的鮮肉歌手吳胤呈昨天到小巨蛋朝聖民歌50高峰會，他跟著「師公」周治平到場見習，到後台協助學習幫忙，尤其見到許多經典的傳奇歌手，包括前輩趙詠華在內，心情非常雀躍。

吳胤呈到小巨蛋朝聖民歌演唱會。（尚時代文創娛樂提供）吳胤呈到小巨蛋朝聖民歌演唱會。（尚時代文創娛樂提供）

由於周治平曾是趙詠華的老闆，吳胤呈又是周治平徒弟音樂人暨經紀人董子穆的新人，讓趙詠華忍不住笑說，「原來我已經被升格當了師姑。」

吳胤呈遺傳了爸爸愛唱歌的基因，幼稚園便被媽媽送去學習彈鋼琴，國小也因姐姐迷上偶像劇的主題曲而開始創作寫歌，去年也出道發行了專輯《戀愛手札》。

吳胤呈（中）在周治平的介紹下，見到前輩趙詠華。（尚時代文創娛樂提供）吳胤呈（中）在周治平的介紹下，見到前輩趙詠華。（尚時代文創娛樂提供）

其實25歲的吳胤呈，從小就聽爸爸哼唱民歌，包括《月琴》、《天下的媽媽都是一樣的》、《拜訪春天》等歌曲，對於民歌有著許多回憶。

昨晚吳胤呈看到施孝榮的兒子施少庸在台上演奏，有感自己身為年輕一輩歌手，想要把經典民歌傳承唱下去，他說「經練了好幾首，希望有機會也能站上台向前輩們以及這些經典歌曲致敬。」

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