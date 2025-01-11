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娛樂 日韓

《PTP：永遠不滅》藏已故主唱身影！上映天數超越日本 台灣樂迷哭著挺

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本Loud Rock先驅Pay money To my Pain（PTP）唯一官方紀錄片《PTP：永遠不滅》在去年12月20日登上大銀幕，如今已在台上映4週，上映天數超越日本，更有台灣樂迷已三刷、四刷，每次看每次哭。

日本Loud Rock先驅Pay money To my Pain（PTP）唯一官方紀錄片《PTP：永遠不滅》，感動不少粉絲。（造次映畫提供）日本Loud Rock先驅Pay money To my Pain（PTP）唯一官方紀錄片《PTP：永遠不滅》，感動不少粉絲。（造次映畫提供）

造次映畫總監林家樑今天凌晨開直播與網友互動，透露昨天台灣上映天數已達22天，超越日本的20天，不過他認為這並不困難，因為日本獨立片商的電影在東京通常只能上映兩個禮拜，處境比台灣更加困難，離開首都圈頂多上到第4週，已經是非常困難。

T$UYO$HI（左）、ZAX現身泰坦廳，和大家一起看紀錄片《PTP：永遠不滅》。（造次映畫/周柏辰提供）T$UYO$HI（左）、ZAX現身泰坦廳，和大家一起看紀錄片《PTP：永遠不滅》。（造次映畫/周柏辰提供）

至於上映是否能延續到第5週，林家樑坦言確實有難度，不過重要的是推薦朋友進戲院支持，「接下來有多少新的朋友們透過這部片認識PTP，也看大家如何推薦身邊的友人，看有多少朋友被我們推坑！」他強調有把握也有自信，「只要進戲院看，誰會哭不出來，至少也會熱淚盈眶！」

紀錄片《PTP：永遠不滅》在台上映已經4個禮拜，有影迷已經三刷、四刷。（造次映畫提供）紀錄片《PTP：永遠不滅》在台上映已經4個禮拜，有影迷已經三刷、四刷。（造次映畫提供）

PTP曾於2012年來台參加大港開唱，造就台灣音樂祭史上最大開圈暴動現場 ，被無數樂迷奉為「巨型暴動製造者」，自2004年成軍，2006 年正式出道以來，便引領著日本LOUD ROCK樂風的浪潮。

然而正當樂團如日中天之時，主唱「K」在2012年12月30日因心臟衰竭在橫濱自家驟逝，享年31歲，讓全球 PTP 樂迷陷入無盡的哀傷。

主唱K雖已不在，不過仍能在紀錄片《PTP：永遠不滅》中看到他唱歌的身影。（造次映畫/周柏辰提供）主唱K雖已不在，不過仍能在紀錄片《PTP：永遠不滅》中看到他唱歌的身影。（造次映畫/周柏辰提供）

為了延續K的音樂信念，2013 年在Crossfaith、ONE OK ROCK、Coldrain、RIZE 等知名LOUD ROCK系樂團主唱的協力下，共同完成PTP的第四張專輯《Gene》。2020 年，PTP更在 Coldrain 主辦的BLARE FEST限定復活，所有參與該音樂祭的樂團們也都以各自的方式紀念傳奇主唱 「K」。

紀錄片《PTP：永遠不滅》去年在泰坦廳放映，還邀請Pay money To my Pain的成員站台，吸引眾多樂迷支持。（造次映畫/周柏辰提供）紀錄片《PTP：永遠不滅》去年在泰坦廳放映，還邀請Pay money To my Pain的成員站台，吸引眾多樂迷支持。（造次映畫/周柏辰提供）

這部146分鐘的紀錄片除了首度曝光PTP在2020年 BLARE FEST限定復活的無剪輯完整演出畫面，也穿插了團員之間許多從未曝光的私下生活、談話互動與珍貴的練團、寫歌片段，並且完整回顧了PTP的成軍歷史與歷 張專輯的創作心路歷程。

團員們希望透過這部紀錄片能讓所有樂迷看見最真實的PTP，也讓樂迷們了解由K所領軍的 PTP 是如何認真看待他們的音樂 ，看待他們所面對的時代與生活，進而延續K所創作的歌曲的影響力。

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