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娛樂 最新消息

美國住處離野火點20分鐘車程！宋芸樺憂心「天天開監視器查看」

〔記者蕭方綺／台北報導〕宋芸樺與高爾宣今出席品牌活動，宋芸樺去年底赴美進修，前幾天才返台，近期發生的的洛杉磯大火讓她憂心忡忡表示：「很擔心親友狀況。」宋芸樺透露有一處野火離她住處約莫只有20分鐘車程，算是不遠，「很擔心在那邊的朋友、家人，每天都有傳訊息給他們，也會點開美國住處的監視器，看家裡狀況」，目前都很平安。

她這回提早回台，是因為有「好玩、有趣」的角色想要挑戰。她去年10月生日提前拿到美國工作簽證，計畫今年會頻繁地往返美國與台灣，她為了工作簽準備了一年多，「算是一個天上掉下來的生日禮物！當下非常開心。」

宋芸樺返台工作，憂心美國洛杉磯大火。（Gentle Monster提供）宋芸樺返台工作，憂心美國洛杉磯大火。（Gentle Monster提供）

此外，宋芸樺去年底脫離舒適圈到美國生活，每天認真做飯、認真修繕、刷油漆，最大的突破就是強迫自己要每天開車上路，兩個多月下來，她每天都有很多的新的感受與體驗：「以往我都有種不想被看見的心情，出門盡量簡單或戴帽子，最好走在路上都不會有人看到我，但這個心情很神奇地在我去美國一段時間後消失了，現在我也越來越有自信，想要用一個全新的樣子過生活。」

農曆春節將至，宋芸樺表示回來台灣最幸福的就是跟家人團聚，也很想念台灣的便利商店，等結束完一段工作後，就會再回美國繼續生活，找尋靈感。

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