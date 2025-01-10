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祈錦鈅遭質疑「奶墊很大」 直接開直播扯內衣：揉給大家看

祈錦鈅擁有精緻臉蛋及凹凸有致的火辣身材。（翻攝自IG）祈錦鈅擁有精緻臉蛋及凹凸有致的火辣身材。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星祈錦鈅擁有甜美臉蛋及火辣身材，因此有著「國民女友」的封號，即使升格為人母也經常透過社群與粉絲分享生活，不過近日卻遭到網友質疑整形，她也連忙澄清自己只有整過牙，同時回想起曾遭質疑「內衣墊很厚」的往事

祈錦鈅澄清自己沒有整型。（翻攝自IG）祈錦鈅澄清自己沒有整型。（翻攝自IG）

祈錦鈅日前在IG曬出美照，不過卻遭到網友酸言酸語「本來挺好的，現在下巴弄得太尖看起來很怪」，對此，她也親自回覆「沒弄，以我跟你全家性命發誓」，並表示自己只整過牙，直言「錢如果有花我是會大方承認的，畢竟如果有那麼多錢可以花，該驕傲的」。

祈錦鈅曾遭質疑內衣墊很厚。（翻攝自IG）祈錦鈅曾遭質疑內衣墊很厚。（翻攝自IG）

接著，祈錦鈅突然回想起曾被質疑內衣墊很厚的經歷，由於當時不斷遭外界懷疑，祈錦鈅乾脆一不做二不休，直接開直播證明，「先穿在身上之後，穿帽T超寬超厚那種，從裡面把內衣扯出來，揉給大家看整片都是布。」經過此事，她也笑稱自己總是「不吃力的討人厭」。

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