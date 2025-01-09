史上最短命隊長！VERA巴比胖了11公斤 遭爆退團內幕

愛紗出席記者會，誇讚VERA是很有特色的團體。（踢帕娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團VERA今天舉辦發片記者會，前輩愛紗驚喜現身送上鼓勵，本來擔任團長的巴比壓力超大，曾經在團員面前痛哭，體重更在2個月暴肥11公斤，讓蔡朕都忍不住追問：「你是水腫還是胖？」

由藍弟、孟維、學文、巴比、蔡朕、Nelson組成的「VERA」自男團選秀節目出道，近來發行了第二張專輯《Ver.25》。

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為了籌備新專輯，巴比在擔任隊長期間還得兼顧表演的音樂設計，給自己太大的壓力，導致身體出了狀況。

最終大夥決定，讓團體回到沒有「隊長」的狀態，希望每個成員都能各司其職，運作了一陣子大夥都非常適應，巴比則是被嘲笑，成了VERA「最短命隊長」。巴比也表示：「我是內分泌失調，後來取消隊長這個職務，我也瘦回來了。」

VERA舉辦發片記者會。（踢帕娛樂提供）

團員學文則是抖出差點要退團的內幕，他在一年前始終找不到自己的定位，決定搬出去獨居，狀況才逐漸好轉，「大家協議好，覺得自己是哪裡出了問題，轉變真的滿多的。」更發現自己原來非常喜歡自己的戰友。

愛紗現身記者會打氣，與VERA重現節目中的《喇舌》舞台，不忘誇讚：「VERA真的是一個很特別的男團，應該很難找到可以取代的團體！」

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