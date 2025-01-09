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伊能靜搭機行李被搞丟！狂轟航空公司不忘開捧：在中國太幸福

伊能靜發文抱怨搭機行李被丟包。（翻攝自微博）伊能靜發文抱怨搭機行李被丟包。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星伊能靜在2015年梅開二度嫁給小她10歲的中國男星秦昊，婚後育有1寶貝女兒，事業重心也轉往中國發展。昨（8日）她在發文透露，搭乘芬蘭航空回到中國時行李被丟失，且航空公司處理態度消極。

伊能靜昨日在微博發文透露，日前帶著婆婆與孩子們前往倫敦迎接2025年，接著就到挪威北部城市「特羅姆瑟」欣賞極光，怎料，在搭乘芬蘭航空從「特羅姆瑟」飛往芬蘭北部城市「羅瓦涅米」時，托運的13件行李未能抵達「羅瓦涅米」，而同班機的其他外國人都順利拿到行李，讓她納悶「沒拿到的全是我們說中文的」，質疑遭到歧視。

伊能靜詢問芬蘭航空公司後，對方表示因為飛機太小，導致有13件行李留在原處，令她不忍直呼「就是很不負責任的說法，畢竟收行李的時候都付了費用」。正當她決定放棄準備搭機回上海時，航空公司就通知行李已送達，但到了機場卻發現婆婆的行李被拿錯，於是又委託他人在「羅瓦涅米」尋找婆婆的行李，而目前平安回到上海的伊能靜也不忘開捧，「能生活在中國太幸福了」。

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