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《問星》李敏鎬「救活老鼠」獲愛的抱抱！反被虧是「醜小鴨」

李敏鎬（左起）、孔曉振、韓知㒚、吳正世出席《問問星星吧》記者會。（Netflix提供）李敏鎬（左起）、孔曉振、韓知㒚、吳正世出席《問問星星吧》記者會。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕李敏鎬、孔曉振主演外太空影集《問問星星吧》今（9）日在首爾辦記者會，兩人在浩瀚無垠的星際中共譜神秘化學反應；前兩集亮點在「婦產科醫生」李敏鎬除了替「太空船指揮官」孔曉振治癒傷口，還順利救活老鼠，讓孔曉振開心到主動抱他，畫面飄出粉紅泡泡。

李敏鎬表示很享受在外太空的生活，還說這是一部去探討人生、認識未知的作品。孔曉振透露自己是編劇徐淑香與導演朴信雨的大粉絲；女二韓知㒚分享角色時，提到自己是個深陷在愛情裡的人，被李敏鎬反虧「妳今天怎麼還在演戲，那麼沉浸在角色中！」逗樂眾人。

《問問星星吧》孔曉振（左）、李敏鎬。（Netflix提供）《問問星星吧》孔曉振（左）、李敏鎬。（Netflix提供）

問到如何和李敏鎬培養默契？孔曉振說兩人都是很慢熟，慢慢培養感情的人，她也指出，如果兩個人在一起開的火花就全部蹦出來，那後面就沒有任何驚喜感了

問到如何用「一個字詞」描述孔龍與金伊芙的關係或是《問問星星吧》這部劇。李敏鎬一開始很直接地回答：「腳趾？」因為第一集金伊芙（孔曉振飾演角色名）的腳趾受傷，而李敏鎬打趣虧孔曉振的腳趾頭很大，惹得孔曉振在旁哭笑不得。

孔曉振則回答「醜小鴨」，因為孔龍（李敏鎬飾演角色名）在太空船上其實不受歡迎，卻一直製造狀況，尋求天鵝媽媽的關注，李敏鎬立刻接話，「我也是付了700億才上去的」，卻被孔曉振逗趣回嘴「那是MZ集團的錢，不是你自己的！」看出兩人好交情。

李敏鎬（左）、孔曉振在《問問星星吧》前兩集互動逗趣又曖昧。（翻攝自Netflix IG）李敏鎬（左）、孔曉振在《問問星星吧》前兩集互動逗趣又曖昧。（翻攝自Netflix IG）

《問問星星吧》首兩集已在Netflix上線。

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